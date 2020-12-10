سياسة
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ألمانيا تمدّد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية عاماً
مدّدت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة عام حتى نهاية 2021، بل وشدّدت ذلك الحظر.
ألمانيا تمدّد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية عاماً
ألمانيا شدد الحظر المفروض على تصدير السلاح للسعودية / Getty Images
10 ديسمبر 2020

مدّدت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة عام حتى نهاية 2021، بل وشدّدت ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة، إنه ستُلغَى التصاريح التي مُنحَت بالفعل، والتي كانت معلَّقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي.

وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، حسب المتحدثة، لكن سيُستبعَد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

مع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصرّ على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسلَّم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.

ومُدّد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات، كان آخرها في آذار/مارس حتى نهاية 2020.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والشريك الأصغر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينصّ على وقف كامل لتصدير الأسلحة إلى جميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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