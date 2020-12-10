سياسة
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صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور مصر قريباً للقاء السيسي
قالت صحيفة إسرائيلية الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور مصر في الأيام القريبة المقبلة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور مصر قريباً للقاء السيسي
ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات / Reuters
10 ديسمبر 2020

قالت صحيفة إسرائيلية الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيزور مصر في الأيام القريبة المقبلة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين لم تسمِّهم، قولهم إن من المتوقع أن يزور نتنياهو مصر في الأيام المقبلة، بناءً على طلب الرئيس المصري.

وأضافت: "ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر، منذ أكثر من 10 سنوات".

وتابعت: "من المتوقع أن يناقش نتنياهو سلسلة من القضايا الإقليمية مع الرئيس المصري، على رأسها تعزيز العلاقات الأمنية والدبلوماسية في ظل التهديد الإيراني، وتنسيق المواقف بين إسرائيل ومصر قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن البيت الأبيض".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أيضاً أن يبحث نتنياهو والسيسي، إمكانية استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلاً عن جهود وسطاء في أجهزة المخابرات المصرية للتوصل إلى صفقة خاصة بقطاع غزة".

ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، لم تسمِّه، قوله: "إذا التقى الزعيمان الإسرائيلي والمصري، فإن التوقعات أن نتنياهو سيحظى باستقبال رسمي".

وأضاف المسؤول المصري: "إذا تمّت زيارة نتنياهو المزمعة لمصر، فسوف يستقبله الرئيس السيسي في المطار مع العلمين المصري والإسرائيلي، متجاورَين".

وقالت الصحيفة: "حسب المسؤولين، من المقرر أن يُعقد اللقاء إما في القاهرة وإما في شرم الشيخ".

ولم تعلّق السلطات المصرية أو الإسرائيلية على هذا التقرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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