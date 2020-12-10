سياسة
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أردوغان: أذربيجان ستواصل ملاحمها وعلى أرمينيا استخلاص الدروس
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في أثناء مشاركته في عرض عسكري للجيش الأذربيجاني إن استخلاص الشعب الأرميني الدروس والعبر من أحداث قره باغ سيدشن عهداً جديداً في المنطقة، مؤكداً أن تركيا وأذربيجان ستواصلان التغلب على الصعوبات.
أردوغان: أذربيجان ستواصل ملاحمها وعلى أرمينيا استخلاص الدروس
أردوغان: تحرير أذربيجان أراضيها من الاحتلال لا يعني أبداً أن النضال قد انتهى / AA
10 ديسمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أذربيجان ستواصل ملاحمها البطولية تحت قيادة زعيمها إلهام علييف.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في أثناء حضوره عرضاً عسكرياً للجيش الأذربيجاني، بمنا سبة الانتصار على أرمينيا في قره باغ.

وأوضح أردوغان أن استخلاص الشعب الأرميني الدروس والعبر من أحداث قره باغ، سيدشن عهداً جديداً في المنطقة.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان ستواصلان التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاحات المتتالية ما دامتا تقفان جنباً إلى جنب.

ولفت إلى أن تحرير أذربيجان أراضيها من الاحتلال، لا يعني أبداً أن النضال قد انتهى.

وفي معرض انتقاده للانتهاكات الأرمينية قال أردوغان: "انتهكوا قواعد الحرب بشكل خطير وعبثوا بكرامة الإنسان، ومن حقنا مساءلتهم في جميع المحافل".

وأردف: "على الذين جلبوا لقره باغ الدمار والدماء والدموع أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يدركوا أنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة من خلال تشجيعات الإمبريالية الغربية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الإدارة الأرمينية استنزفت موارد شعبها لإبقاء أراضي أذربيجان تحت احتلالها.​​​​​​​

من جانبه أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده حققت انتصاراً كبيراً في قره باغ، وبات الجميع يعلم مدى قوة أذربيجان.

مضيفاً: "لا يمكن لأرمينيا أن تنافس أذربيجان وقوتها، وكنّا سعينا جاهدين لإنهاء الصراع بوسائل أخرى غير عسكرية، لكن أرمينيا قابلت ذلك بالرفض".

وأشار علييف إلى أن "أرمينيا ركعت على ركبها أمام انتصارنا، وقد هزمنا جيشها في الميدان، لأننا أصحاب الحق والعدالة".

وقال علييف "إذا حاولت أرمينيا احتلال أراضينا من جديد فستجد لدينا الردّ نفسه".

وأكّد علييف الانتهاكات الأرمينية بقوله: "أرمينيا كانت تهاجم المناطق السكنية، واستمرت في خرق وقف إطلاق النّار، ولم تترك لنا خياراً سوى عملية عسكرية لإنهاء احتلالها لأراضينا"، لافتاً إلى هدم أرمينيا مساجد وكنائس وآثاراً مهمة قبل انسحابها من الأراضي الأذربيجانية.

وقبل ذلك زار الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ضريح الزعيم الأذربيجاني الراحل حيدر علييف، ومقبرة الشهداء الأتراك والأذربيجانيين في باكو.

جاء ذلك على هامش وجوده في العاصمة الأذربيجانية باكو، التي وصل إليها في وقت سابق، ضمن زيارة رسمية.

ووضع أردوغان إكليلاً من الزهور على ضريح علييف، ليتوجه بعدها الزعيمان إلى مقبرتي الشهداء الأتراك والأذربيجانيين، حيث وضعوا أكاليل الزهور عند النصب التذكاري.

ويشارك الرئيس التركي في احتفالية النصر للقوات المسلحة الأذربيجانية بالعاصمة باكو الخميس، بمناسبة تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني الشهر الماضي.

ويرافق الرئيس التركي في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ومتحدث "حزب العدالة والتنمية" عمر جليك، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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