سياسة
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بقمة زعماء الاتحاد الأوروبي.. الناتو يدعو للتعامل بإيجابية مع تركيا
دعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ زعماء الاتحاد الأوروبي لانتهاج موقف إيجابي من الخلافات مع تركيا، مؤكداً: "يجب أن ندرك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية".
بقمة زعماء الاتحاد الأوروبي.. الناتو يدعو للتعامل بإيجابية مع تركيا
الأمين العام لحلف الناتو: وضعنا آلية لفضّ النزاع بين تركيا واليونان تستند إلى نهج إيجابي تجاه تركيا  / Reuters
10 ديسمبر 2020

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أوروبا لانتهاج موقف إيجابي خلال المحادثات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، قال فيه ستولتنبرغ: "توجد خلافات يجب أن نناقشها، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية".

وأضاف: "نحتاج جميعاً إلى انتهاج موقف إيجابي أثناء النظر في الخلافات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن الحلف وضع آلية لفضّ النزاع بين تركيا واليونان تستند إلى هذا النهج الإيجابي.

ووصف الوضع شرقي المتوسط بأنه "صعب"، مشيراً إلى أن القضية نوقشت أيضاً في اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي.

وشدد ستولتنبرغ على أن تركيا حليف مهم في الناتو، وأنها تلعب دوراً مهماً في محاربة "داعش" الإرهابي على حدودها مع سوريا والعراق.

وأضاف أن تركيا استضافت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، وأنها الدولة الأكثر تعرُّضاً للضرر من الهجمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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