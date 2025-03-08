وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة طولكرم ومخيميها، ونشرت آلياتها وفِرَق المشاة في الشوارع والأحياء. رافق ذلك إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، مع سماع دوي انفجارات.

وتستمر آليات الاحتلال والجرافات الثقيلة في الحضور أمام المنازل والمباني السكنية التي استولت عليها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، في شارع نابلس الذي يربط بين المخيمين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال طاردت عدداً من الفلسطينيين في أثناء دخولهم مخيم طولكرم ومحاولتهم الوصول إلى منازلهم لتفقُّدها، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية تجاههم، واحتجزت عدداً منهم، وأجبرتهم على مغادرة المخيم، وهددتهم بإطلاق النار عليهم في حال عودتهم مرة أخرى.

وذكرت وفا أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس، الذي يشهد حصاراً مطبقاً ومداهمات مستمرة للمنازل لإجبار السكان على إخلائها بالقوة، وتحويلها بالتالي إلى ثكنات عسكرية.

وأطلقت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل القنابل الضوئية فوق حارة المسلخ في مخيم نور شمس، وسط أعمال تفتيش وتمشيط واسعة في المكان.

﻿وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكّدت أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية أصبحت غير قابلة للسكن بسبب العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال.

وأوضحت أن هذا العدوان هو الأطول والأكثر تدميراً منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وقد أسفر عن أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 1967، إذ أجبر الاحتلال نحو 40 ألفاً على النزوح قسراً من منازلهم.

اقتحامات واستهداف المساجد

وتزامنت العملية العسكرية شمالي الضفة مع حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات الضفة. ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً من منزله ببلدة عزون شرق المدينة.

ومساء أمس الجمعة، قالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز السامّ في أزقة وأحياء المخيم، ما أدى إلى إصابة شاب.

وفي مدينة نابلس، قالت السلطات الدينية المحلية إنه جرى استهداف 6 مساجد على الأقل، تزامناً مع إحياء الفلسطينيين أول جمعة من شهر رمضان المبارك.

وأمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد النصر التراثي في نابلس، وأحرقته جزئياً.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، "الهجوم الخطير من حيث الحجم والتوقيت"، معتبرة ذلك "خطة ممنهجة لتدنيس مقدساتنا ومساجدنا ومواقع عبادتنا".

من جانبه، أدان مدير أوقاف نابلس الشيخ ناصر السلمان "الغزو الهمجي لجيش الاحتلال لمساجد نابلس"، متهماً إسرائيل بالعمل على انتهاك المقدسات الإسلامية والمساجد بوتيرة متسارعة.

وفي بيان، أدانت بلدية نابلس "إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد النصر، الذي يُعَدّ مسجداً تراثياً ومَعْلَماً مهمّاً داخل البلدة القديمة"، فيما قال رئيس البلدية حسام الشخشير إنّ القوات الإسرائيلية عاقت وصول فرق الإطفاء المحلية إلى موقع الحريق، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المسجد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً في مخيمات شمالي الضفة، حيث بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 47 يوماً، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 41، فيما يواصل اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم لليوم 28.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500.