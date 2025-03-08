سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يواصل عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة.. وإدانة فلسطينية لاستهداف مساجد نابلس
نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة، تخلّلها اعتقال عدد من الفلسطينيين وتدمير الممتلكات والبنية التحتية. وتزامن ذلك مع استمرار العملية العسكرية بمدن ومخيمات شمالي الضفة.
الاحتلال يواصل عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة.. وإدانة فلسطينية لاستهداف مساجد نابلس
الاحتلال يواصل عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة / AA
8 مارس 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة طولكرم ومخيميها، ونشرت آلياتها وفِرَق المشاة في الشوارع والأحياء. رافق ذلك إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، مع سماع دوي انفجارات.

وتستمر آليات الاحتلال والجرافات الثقيلة في الحضور أمام المنازل والمباني السكنية التي استولت عليها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، في شارع نابلس الذي يربط بين المخيمين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال طاردت عدداً من الفلسطينيين في أثناء دخولهم مخيم طولكرم ومحاولتهم الوصول إلى منازلهم لتفقُّدها، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية تجاههم، واحتجزت عدداً منهم، وأجبرتهم على مغادرة المخيم، وهددتهم بإطلاق النار عليهم في حال عودتهم مرة أخرى.

وذكرت وفا أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس، الذي يشهد حصاراً مطبقاً ومداهمات مستمرة للمنازل لإجبار السكان على إخلائها بالقوة، وتحويلها بالتالي إلى ثكنات عسكرية.

وأطلقت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل القنابل الضوئية فوق حارة المسلخ في مخيم نور شمس، وسط أعمال تفتيش وتمشيط واسعة في المكان.

﻿وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكّدت أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية أصبحت غير قابلة للسكن بسبب العدوان المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال.

وأوضحت أن هذا العدوان هو الأطول والأكثر تدميراً منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وقد أسفر عن أكبر موجة نزوح فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 1967، إذ أجبر الاحتلال نحو 40 ألفاً على النزوح قسراً من منازلهم.

اقتحامات واستهداف المساجد

وتزامنت العملية العسكرية شمالي الضفة مع حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات الضفة. ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً من منزله ببلدة عزون شرق المدينة.

ومساء أمس الجمعة، قالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز السامّ في أزقة وأحياء المخيم، ما أدى إلى إصابة شاب.

وفي مدينة نابلس، قالت السلطات الدينية المحلية إنه جرى استهداف 6 مساجد على الأقل، تزامناً مع إحياء الفلسطينيين أول جمعة من شهر رمضان المبارك.

وأمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد النصر التراثي في نابلس، وأحرقته جزئياً.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، "الهجوم الخطير من حيث الحجم والتوقيت"، معتبرة ذلك "خطة ممنهجة لتدنيس مقدساتنا ومساجدنا ومواقع عبادتنا".

من جانبه، أدان مدير أوقاف نابلس الشيخ ناصر السلمان "الغزو الهمجي لجيش الاحتلال لمساجد نابلس"، متهماً إسرائيل بالعمل على انتهاك المقدسات الإسلامية والمساجد بوتيرة متسارعة.

وفي بيان، أدانت بلدية نابلس "إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد النصر، الذي يُعَدّ مسجداً تراثياً ومَعْلَماً مهمّاً داخل البلدة القديمة"، فيما قال رئيس البلدية حسام الشخشير إنّ القوات الإسرائيلية عاقت وصول فرق الإطفاء المحلية إلى موقع الحريق، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المسجد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياً في مخيمات شمالي الضفة، حيث بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 47 يوماً، ومستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 41، فيما يواصل اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم لليوم 28.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفاً و500.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us