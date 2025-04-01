ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت، أبلغ نتنياهو شربيت بنفسه بقرار التراجع خلال لقاء جمعهما مساء الاثنين، دون توضيح الأسباب رسمياً، في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء دراسة أسماء مرشحين آخرين لشغل المنصب.

ورجّحت الصحيفة العبرية أن يكون تراجع نتنياهو نتيجة ضغوط من قوى اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم، اعتراضاً على مشاركة شربيت السابقة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كما أشارت إلى مقال كتبه شربيت سابقاً في صحيفة كالكاليست الاقتصادية، انتقد فيه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن المناخ، وهو ما اعتُبر أنه قد يضر بالعلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية.

وكان قرار تعيين شربيت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، إذ رأى البعض أنه يفتقر إلى الخبرة الأمنية الكافية لتولي رئاسة "الشاباك".

كما واجه التعيين اعتراضات قانونية، لا سيما أنه صدر قبل أن تبت المحكمة العليا في التماسات ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس الجهاز الحالي رونين بار.

يُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إقالة رونين بار، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور اختيار خلفاً له أو في 10 أبريل/نيسان المقبل.