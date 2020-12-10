سياسة
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شاهد | بحضور أردوغان.. عروض عسكرية في أذربيحان بمناسبة النصر في قره باغ
شهدت احتفالات عيد النصر في أذربيجان عروضاً عسكرية كبيرة بحضور الرئيسين التركي والأذربيجاني، إذ أدت القوات المسلحة الأذربيجانية بمشاركة القوات التركية عروضاً جوية وبرية احتفالاً بالنصر في قره باغ.
شاهد | بحضور أردوغان.. عروض عسكرية في أذربيحان بمناسبة النصر في قره باغ
أردوغان وعلييف يشاركان في العرض العسكري في العاصمة الأذربيجانية باكو بمناسبة عيد النصر / AA
10 ديسمبر 2020

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في احتفالية النصر للقوات المسلحة الأذربيجانية في العاصمة باكو بمناسبة تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني الشهر الماضي.

وبحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أدت القوات المسلحة الأذربيجانية عروضاً عسكرية كبيرة احتفالاً بالنصر الذي حققته في إقليم قره باغ.

وشارك آلاف الجنود الأتراك في الاحتفالات بالنصر، في إطار تعزيز التعاون بين الجيشين التركي والأذربيجاني.

كما جرى استعراض طائرات مسيرة تركية من طراز “بيرقدار” ضمن الأسلحة التي شاركت في حرب تحرير قره باغ خلال الاحتفالات بالنصر.

وقَدَّمت طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني عرضاً في موكب النصر الذي جرى تنظيمه بمناسبة تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قِبل أرمينيا.

ومرت القوات التركية والأذربيجانية على وقع موسيقى الجوقة العسكرية العثمانية "مهتيران" خلال احتفالات النصر في باكو.

وقبل ذلك زار الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ضريح الزعيم الأذربيجاني الراحل حيدر علييف، ومقبرة الشهداء الأتراك والأذربيجانيين في باكو.

ووضع أردوغان إكليلاً من الزهور على ضريح علييف، ليتوجه بعدها الزعيمان إلى مقبرتي الشهداء الأتراك والأذربيجانيين، حيث وضعا أكاليل الزهور عند النصب التذكاري.

ورافق الرئيس التركي في زيارته بهذه المناسبة عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ومتحدث "حزب العدالة والتنمية" عمر جليك، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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