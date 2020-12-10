أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن خلاف بلاده هو "مع الحكومة الأرمينية، ولا نضمر أي شرٍ للشعب الأرميني"، لافتاً في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، إلى أن "تركيا يعيش بها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية".

وأوضح أردوغان أنه "لا يمكن تجاهل دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الأزمة في قره باغ، فقد ساعدت مواقفه في تحويل الأمور باتجاه إيجابي".

وتابع: "نحن بصدد تأسيس منصة سداسية مشتركة للسلام في المنطقة".

وحول الموقف الفرنسي من الأزمة، قال أردوغان: "لا يمكن لأحد أن يقرر الاعتراف بقره باغ كدولة ويمرر ذلك عبر برلمانه، فالرئيس الأرميني نفسه لم يطلب ذلك، ولكن (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون لا يزال لا يعلم معنى السياسة ولا الدبلوماسية".

وأضاف أردوغان أن فرنسا أرادت "التواصل معنا، لكننا لم نستجب لهم لأننا كنا على علم بنواياها.. حتى رئيس وزراء أرمينيا لا يقبل بقرار برلمان فرنسا الاعتراف بما يسمى بجمهورية قره باغ".

وأكّد الرئيس التركي أن "مماطلة مجموعة مينسك في حل أزمة قره باغ فاقمت مأساة الشعب الأذربيجاني".

من جهته قال علييف إن أذربيجان وتركيا يتفقان في الرأي ويشتركان في وجهات النظر حول قضايا عدة على رأسها مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس الأذربيجاني أن "تركيا بقيادة أردوغان باتت نموذجاً للعالم في الاستقلال والشجاعة"، مؤكداً أن "تركيا شعباً وحكومةً دعمتنا لتحقيق الاستقلال".

وتابع: "الصناعات الدفاعية التركية وخاصة طائرة بيرقدار المسيّرة علامة مميزة يشهد لتقدّمها كل العالم".

وأضاف علييف أنه "حال تخلت السلطات الأرمينية عن ادعاءاتها التي لا أساس لها من الصحة، فيمكنها المشاركة في مختلف منصات التعاون التي ستقام في المنطقة".