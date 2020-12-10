سياسة
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ترمب يعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، أن المغرب وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. فيما وافق دونالد ترمب، في إطار هذا الاتفاق، على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.
ترمب يعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات
اعتبر ترمب أنّ هذه الخطوة بمثابة "تقدم هائل لعملية السلام في الشرق الأوسط" / AFP
10 ديسمبر 2020

اتفقت إسرائيل والمغرب، الخميس، على تطبيع علاقاتهما في اتفاق جرى التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانباً معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفي إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعاً إقليمياً منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.

وأفاد الديوان الملكي المغربي بأن الرئيس الأمريكي أخبر الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي، أنه أصدر مرسوماً رئاسياً بما له من قوة قانونية وسياسية ثابته وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء الغربية.

وقال الرئيس المنتهية ولايته، إن إسرائيل والمغرب سيستعيدان العلاقات الدبلوماسية وغيرها، بما فيها إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب وفتح السفارتين في نهاية المطاف.

وأوضح في تغريدة على تويتر: "إنجاز تاريخي آخر اليوم! صديقتانا الرائعتان إسرائيل والمملكة المغربية وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما".

واعتبر ترمب أنّ هذه الخطوة بمثابة "تقدم هائل لعملية السلام في الشرق الأوسط.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس/آب يبرم اتفاقاً بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي السياق، قال ترمب إنه وقع اعترافاً بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وأضاف: "المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة عام 1777 وبالتالي فإن واشنطن تعترف بسيادتها على الصحراء الغربية".

وتابع: "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي (في إقليم الصحراء الغربية) هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

ومنذ 1975، يدور نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء الغربية، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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