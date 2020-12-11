سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 11 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 ديسمبر/كانون الأول 2020
الرئيس الأمريكي دونابد ترمب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع علاقاتهما / AA
11 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

ترمب يعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وأردوغان يقول إن "ماكرون لا يعلم معنى السياسة ولا الدبلوماسية".

    الجديد على TRT عربي:

    "ماكرون يخفي تكريم الديكتاتور".. كيف تعامل الإعلام الفرنسي مع زيارة السيسي؟

    ما مستقبل العلاقات التركية-الأمريكية في ظل إدارة بايدن؟

        شاهد!

        "المسلمون الهدف".. مشروع فرنسي يدَّعي الحفاظ على مبادئ الجمهورية

        ترمب يعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

        اتفقت إسرائيل والمغرب الخميس، على تطبيع علاقاتهما في اتفاق جرى التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحّي جانباً معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية. [TRT عربي]

        وفي إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعاً إقليمياً منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم. [الأناضول]

        وأفاد الديوان الملكي المغربي بأن الرئيس الأمريكي أخبر الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي، بأنه أصدر مرسوماً رئاسياً بما له من قوة قانونية وسياسية ثابته وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء الغربية. [TRT عربي]

        أردوغان: ماكرون لا يعلم معنى السياسة ولا الدبلوماسية

        أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن خلاف بلاده هو "مع الحكومة الأرمينية، ولا نُضمِر أي شرّ للشعب الأرميني"، لافتاً في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، إلى أن "تركيا يعيش بها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية". [TRT عربي]

        وأوضح أردوغان أنه "لا يمكن تجاهُل دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حل أزمة قره باغ، فقد ساعدت مواقفه على تحويل الأمور باتجاه إيجابي". [الأناضول]

        وتابع: "نحن بصدد تأسيس منصة سداسية مشتركة للسلام في المنطقة". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us