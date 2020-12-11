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ترمب يعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وأردوغان يقول إن "ماكرون لا يعلم معنى السياسة ولا الدبلوماسية".

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ترمب يعلن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات

اتفقت إسرائيل والمغرب الخميس، على تطبيع علاقاتهما في اتفاق جرى التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحّي جانباً معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية. [TRT عربي]

وفي إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعاً إقليمياً منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم. [الأناضول]

وأفاد الديوان الملكي المغربي بأن الرئيس الأمريكي أخبر الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي، بأنه أصدر مرسوماً رئاسياً بما له من قوة قانونية وسياسية ثابته وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على منطقة الصحراء الغربية. [TRT عربي]

أردوغان: ماكرون لا يعلم معنى السياسة ولا الدبلوماسية

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن خلاف بلاده هو "مع الحكومة الأرمينية، ولا نُضمِر أي شرّ للشعب الأرميني"، لافتاً في مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، إلى أن "تركيا يعيش بها أكثر من 100 ألف مواطن من أصول أرمينية". [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أنه "لا يمكن تجاهُل دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حل أزمة قره باغ، فقد ساعدت مواقفه على تحويل الأمور باتجاه إيجابي". [الأناضول]

وتابع: "نحن بصدد تأسيس منصة سداسية مشتركة للسلام في المنطقة". [TRT عربي]