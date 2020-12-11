اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق "الإجراءات التقييدية" ضد تركيا على خلفية أنشطتها في شرق البحر المتوسط.

وأعرب زعماء دول الاتحاد في بيان صدر الخميس، خلال القمة الأوروبية المنعقدة حالياً في بروكسل، عن التزامهم حماية جميع دول التكتُّل ودعم الاستقرار الإقليمي.

وزعم البيان أن "تركيا تواصل استفزازاتها وخطواتها أحادية الجانب، وتُعلِي لهجة خطاباتها ضد الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى عودة سفينة البحث والتنقيب التركية "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا.

وشدّد على إصرار الاتحاد الأوروبي على خفض التوتر من أجل إمكانية استئناف المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرّح، في وقت سابق، بأن أي عقوبات محتملة ضد تركيا قد تتخذها القمة الأوروبية لا تعني أنقرة.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً بسبب مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

البيان الأوروبي جدّد تأكيده أيضاً وجود مصالح استراتيجية في تعزيز الاتحاد الأوروبي علاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي مع تركيا.

وأوضح أن "الأجندة التركية-الأوروبية الإيجابية لا تزال مطروحة على الطاولة، في حال إظهار تركيا جاهزيتها من أجل دعم شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي وأعضائه، وحلّ الخلافات وفقاً للحوار والقانون الدولي".

وتابع: "من الممكن أن يشمل ذلك الأجندة الخاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية، والتواصل بين الشعوب، والحوار رفيع المستوى، والتعاون المستمر في مجال الهجرة".

وأكّد المجلس الأوروبي أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وشدّدت أنقرة أكثر من مرة على استعدادها للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، ورفضت بيانات عدة أصدرتها دول أوروبية حول صراع شرق المتوسط، متهمة هذه الدول بالانفصال عن الواقع والانحياز لأثينا.

ولفت البيان الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً للاستمرار في تقديم المساعدة المالية للسوريين في تركيا، وجاهزاً بشأن إدارة ملف الهجرة.

وطالب البيان مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة إضافية على القائمة المُعَدّة من قبل، وذلك في إطار القرار الذي تبناه الاتحاد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن "الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط"، وفق تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، أن يُعِدَّا حتى القمة المقبلة في مارس/آذار 2021، تقريراً حول البدائل والوسائل المتعلقة بملامح الطريق الذي سيُتَّبَع بشكل يتضمن وضع العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية بين أنقرة والاتحاد، ويتضمن كذلك توسيع نطاق قرار القائمة الإضافية الخاصة بالإجراءات التقييدية.

البيان تَضمَّن كذلك "إدانة" فتح منطقة مرعش المغلقة بقبرص التركية، وشدّد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.

وأوضح البيان كذلك أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستئناف السريع للمفاوضات الرامية إلى حلّ أزمة الجزيرة القبرصية في إطار الأمم المتحدة، وتحت رقابة أممية، مشيراً إلى أن "نفس الشيء يُنتظر من تركيا".

كما طلب المجلس الأوروبي من جوزيب بوريل المضي قدماً في اقتراح المؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرق المتوسط.

وختاماً شدّد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي ينوي تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا والوضع في المتوسط مع الولايات المتحدة".