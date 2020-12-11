أعلن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية الخميس، أن سفنه ستُجري تدريبات مشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأول مرةمنذ 10 سنوات”.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي: “سيشارك في المناورات العسكرية (أمان 2021) أكثر من 30 دولة من بينها تركيا، وباكستان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، واليابان، والفلبين، وماليزيا، وسيريلانكا، وإندونيسيا".

وأوضح البيان أن المناورات ستجري في شباط/فبراير 2021 قبالة ميناء كراتشي قبالة الساحل الباكستاني.

وستُمثَّل البحرية الروسية بفرقاطة وسفينة دورية وقاطرة إنقاذ ووحدة مشاة بحرية وفرقة لإزالة الألغام ومروحية بحرية.

من جهته أوضح الحلف الأطلسي أنّ هذه ليست مناورات مشتركة، وقالت المتحدّثة باسمه أوانا لونجيسكو: "الناتو ليس لديه مناورات مخطّط لها مع روسيا، ولا يزال تعاوننا معلَّقاً نتيجة الضمّ غير القانوني لشبه جزيرة القرم في 2014"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يُذكر أن آخر مرة عملت فيها سفن البحرية الروسية جنباً إلى جنب مع سفن حلف شمال الأطلسي كانت في عام 2011 قبالة سواحل إسبانيا في إطار تدريبات “بولد مونارك”.

ووصلت العلاقات بين الناتو وموسكو إلى أدنى مستوياتها عام 2014، إثر ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانيّة، في خطوة أدانتها الدول الغربيّة، ومنذ ذلك الحين اتّهمت موسكو الحلف بانتظام بتعزيز وجوده على الحدود الروسيّة، ولا سيّما في دول البلطيق وفي بولندا.

وفي تقرير نُشر الأسبوع الماضي، اعتبر الناتو من جهته أنّ روسيا ستظلّ "التهديد العسكريّ الرئيسي للحلف حتّى عام 2030".