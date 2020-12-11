في وقت يزداد فيه الحديث عن قرب إنهاء الأزمة الخليجية، تلوح في الأفق معالم خلاف إماراتي سعودي حول المصالحة مع قطر.

فبعد أن ألمح كل من السعودية وقطر والكويت إلى قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحدثت تقارير عديدة عن عرقلة الإمارات هذه الجهود على الرغم من ترحيبها بها رسمياً.

وأعربت الإمارات ومصر بشكل رسمي الثلاثاء عن دعمهما الجهود الرامية إلى حل النزاع، ولكن أشار مصدر مقرب من السعودية إلى أن أبو ظبي تقاوم ذلك.

وحسبما تحدث المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه "لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة"، موضحاً: "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة".

وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة وتؤكد أنه محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.

وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وأشار مصدر مقرَّب من الحكومة السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السعودية تدفع باتجاه ذلك وتملك المفتاح الرئيسي، وهو المجال الجوي".

من جهته قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات إن العملية التي تقودها المملكة حالياً قد تؤدي إلى نوع من السلام، ولكنها لن تحلّ كلّ القضايا الأساسية.

وحسب دبلوماسي غربي في الخليج، فإن الوسطاء من الكويت يدفعون باتجاه إقناع القادة الثلاثة الرئيسيين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سيتعين على القادة الثلاثة "الموافقة"، موضحاً أنه على الرغم من معارضة الإمارات، فإن ولي عهد أبو ظبي "منخرط بشكل وثيق" في العملية.

وأردف: "نحن نبحث عن حل مؤقت محتمل في غضون أسابيع قليلة (...)، لا أعتقد أن أي شخص يتوقع حلاً كاملاً. سينظر الجميع في مدى دفء صياغة البيان".

ونقل دبلوماسيون في الدوحة عن مسؤول قطري كبير قوله إن الشكل النهائي "اتُّفق عليه مبدئياً"، ولكنه "محدود النطاق".

وأشاروا إلى أنّ المسؤول أوضح أن السعودية لا ترغب في الإعلان عن الاتفاق قبل نهاية حكم دونالد ترمب، على الأرجح بهدف تسجيل نقطة إيجابية لدى إدارة جو بايدن الذي توعد بإعادة تقييم الروابط مع الرياض على خلفية سجلّها في مجال حقوق الانسان.