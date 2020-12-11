وجمعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بيانات عن الدول التي تستضيف أكبر عدد من الطلاب الأجانب في العالم، واحتلت تركيا المرتبة العاشرة نظراً إلى استضافتها 125,138 طالباً عام 2018.

ووفقاً لتلك البيانات تصدرت الولايات المتحدة القائمة إذ استضافت 987,314 طالباً دولياً من أصل خمسة ملايين و571,402 طالباً دولياً في العالم يدرسون في مؤسسات التعليم العالي.

وتلتها المملكة المتحدة التي افتخرت باستقبال نحو 452,079 طالباً، بينما احتلت أستراليا المركز الثالث بعدد طلاب وافدين بلغ 444,514 طالباً.

وفي تصريح لرئيس مجلس التعليم العالي في تركيا (YOK) البروفيسور يكتا ساراك قال إن عدد الطلاب الدوليين في تركيا عام 2014 بلغ 48,183.

وأضاف ساراك أن الأعداد المتزايدة لمن يتدفقون إلى تركيا من أجل التعليم العالي كانت نتاج سياسة تركيا الخاصة بتدويل التعليم في البلاد.

وأردف بأن تركيا أصبحت واحدةً من الأماكن الرئيسية للتعليم العالي على الساحة العالمية، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الدورات والمجالات للطلاب الأجانب.

وقال ساراك إن العدد ارتفع بمقدار مرتين ونصف خلال السنوات الأربع الماضية، وقد سمحت هذه الزيادة بالاعتراف بتركيا كواحدة من بين أكبر الدول المضيفة في العالم.

وكانت نسبة البلاد من الطلاب الدوليين 1.07% عام 2014، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 2.24% عام 2018.

وتنشر اليونسكو بياناتها حول التعليم العالي كل عامين إلى ثلاثة أعوام، وأحياناً أكثر من ذلك.

بينما أوضح ساراك: "نعتقد أننا سنرى تركيا تنتقل إلى مراكز أعلى بين الدول العشر (خلال الأعوام المقبلة). وذلك لأن عدد الطلاب الدوليين في بلدنا، الذي كان 154 ألفاً و505 طلاب عام 2019، قد تجاوز 200 ألف طالب اعتباراً من اليوم".

وعلى الرغم من الظروف المعيشية القاسية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، تهدف تركيا إلى استضافة ما لا يقل عن 220 ألف طالب دولي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل بعض البرامج الجديدة مثل المعارض التجارية الافتراضية وغير ذلك من الأنشطة الترويجية.

مركزٌ للطلاب الدوليين

وتقدِّم 207 جامعات في جميع أنحاء البلاد نحو 60 ألف برنامج مختلف للطلاب الأجانب القادمين إلى تركيا، سواءً المعتمدين على إمكانياتهم الخاصة أو من خلال المنح الدراسية.

ومن بين المؤسسات التركية التي تقدم المنح الدراسية للطلاب الأجانب رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة (YTB)، ومجلس التعليم العالي (YOK)، ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا -أو ديانت-، إضافةً إلى مؤسسات حكومية أخرى.

وتسعى تركيا لاستضافة أكثر من ربع مليون طالب دولي بحلول عام 2023.

ومنذ تأسيس رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة (YTB) عام 2010 وإطلاق برنامج "المنح الدراسية التركية"، يجد عدد متزايد من الطلاب الدوليين أن تركيا تمثل مركزاً جذاباً.

وقبل عام 2019، تقدم 42 ألف طالب على الأقل بطلبات للحصول على منح دراسية من خلال برنامج YTB. وبحلول منتصف 2019 ارتفع هذا الرقم إلى 146 ألف طالب.

ولا تقدم برامج المنح الدراسية في تركيا المساعدات المالية للطلاب الأجانب فحسب، بل توفر لهم كذلك راتباً يساعدهم على الاستقرار في برامجهم الجامعية المرغوبة. ويخلق هذا الدعم مناخاً إيجابياً في الجامعات، إذ يستفيد الطلاب الدوليون من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية في البلاد.