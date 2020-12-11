سياسة
2 دقيقة قراءة
قبل سحب جنودها.. واشنطن تشنّ غارات على مواقع لـ"حركة الشباب" في الصومال
قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان، إنها "نفذت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجرات من حركة الشباب في محيط جيليب بالصومال، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول".
قبل سحب جنودها.. واشنطن تشنّ غارات على مواقع لـ"حركة الشباب" في الصومال
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرت قبل 5 أيام بسحب القوات الأمريكية المنتشرة في الصومال / Reuters
11 ديسمبر 2020

شنّ الجيش الأمريكي الخميس، ضربتين جويتين ضد مواقع حركة الشباب الإرهابية في الصومال، قبل الانسحاب المُعلَن لغالبيّة القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان، إنها "نفذت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجرات من حركة الشباب في محيط جيليب بالصومال يوم 10 ديسمبر/كانون الأول".

وأوضحت أن "التقييم الأولي يشير إلى أن الضربة قتلت إرهابيين معروفين بلعبهم أدواراً مهمة في إنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة لحركة الشباب واستخدامها ضدّ مدنيين أبرياء".

وأكد الجيش الأمريكي أنه "على الرغم من استمرار التقييم الأولي للتأثيرات فإنه جرى تقييم عدم إصابة أو قتل أي مدنيين".

وقال قائد "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند: "سنواصل ممارسة الضغط على شبكة حركة الشباب. إنهم يواصلون تقويض الأمن الصومالي، ويجب احتواؤهم ودهورتهم" كما ورد في البيان.

وشدّد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة الشباب بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو".

بدورها أعلنت وزارة الإعلام الصومالية الخميس، أن عدد من قُتلوا من العناصر الإرهابية في الغارتين، بلغ 10. ولم تعلق حركة الشباب على ما صرحت به الولايات المتحدة، والوزارة الصومالية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمرت قبل 5 أيام بسحب القوات الأمريكية المنتشرة في الصومال التي يقدر عددها بنحو 500 عنصر.

وأوضح قائد القوات الخاصة في إفريقيا الجنرال داغفين أندرسون، أنّه يسعى gحماية انسحاب جنوده الذين يدرّبون ويقدّمون المشورة للجيش الصومالي.

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد "حركة الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع "تنظيم القاعدة" الإرهابي فكرياً، وتبنت عديداً من العمليات التي أودت بحياة مئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us