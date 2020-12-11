أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس، اختيار عدد من المسؤولين لشغل مناصب في إدارته، بينهم شخصيات من عهد الرئيس باراك أوباما.

من هؤلاء، سوزان رايس التي اختارها بايدن لمنصب مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض، ودينيس ماكدونو كبير الموظفين السابق الذي رشحه وزيراً لشؤون المحاربين القدامى.

ورغم تأكيد بايدن مرات عدة أن رئاسته لن تكون ولاية ثالثة لأوباما، فإن التعيينات الجديدة تشير إلى ارتباطه الكبير بسلفه الديمقراطي.

وقال بايدن في بيان: "هذا هو الفريق المناسب لهذه اللحظة من التاريخ، وأنا أعلم أن كلاً من هؤلاء المسؤولين سيبدأ العمل في اليوم الأول لمواجهة الأزمات المترابطة التي تواجهها العائلات اليوم".

سوزان رايس

وكانت سوزان رايس (56 عاماً) مرشحة لتولي وزارة الخارجية، لكن كان يُتوقع أن تواجه معارضة شديدة من الجمهوريين خلال إجراءات تثبيتها في مجلس الشيوخ، بسبب دورها في أزمة بنغازي في 2012.

وعيّن بايدن في هذا المنصب مستشاره أنطوني بلينكن.

وكتب فريق بايدن في بيان، أن مستشارة الأمن القومي السابقة لباراك أوباما "هي إحدى أكثر المسؤولين الحكوميين حنكة وخبرة في بلادنا"، وسبق أن شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وبتوليها رئاسة مجلس السياسة الداخلية ستكون سوزان رايس، وهي سوداء، في الدائرة المقربة من الرئيس المنتخب في البيت الأبيض، وستؤثر على العناصر الرئيسية لبرنامج بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل" وسط تفشي جائحة كوفيد-19 والتوتر العرقي.

لكن قد يبدو هذا التعيين مفاجئاً نظراً إلى خبرتها في السياسة الخارجية، ولا يحتاج هذا المنصب الذي قالت رايس في تغريدة إنها "متحمسة" لشغله، إلى موافقة مجلس الشيوخ.

تعيينات أخرى

أما ماكدونو (51 عاماً) فشغل مناصب عديدة في إدارة باراك أوباما، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض، ونائب مستشار الأمن القومي.

ورُشح لتولي وزارة شؤون المحاربين القدامى المكلفة إدارة شبكة رعاية صحية لملايين من قدامى المحاربين المسجلين.

ووعد ماكدونو في تغريدة على تويتر بـ"تمثيل أصوات جميع المحاربين القدامى على كل المستويات في كل قضية كل يوم".

ومن المقرر أن يعلن بايدن التعيينات خلال تجمع انتخابي في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير الجمعة.

واختار بايدن، توم فيلساك (69 عاماً) وزير الزراعة في عهد أوباما خلال ولايتيه الكاملتين، للمنصب نفسه الذي يُعتبر أساسياً في التصدي لوباء كوفيد-19، إذ تساعد الوزارة على إطعام ملايين الأمريكيين المحتاجين.

كما اختار مارسيا فادج لشغل منصب وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في وقت يهدّد فيه تفشّي الوباء بإجبار مستأجرين على إخلاء مساكنهم.

واختار بايدن خبيرة التجارة الدولية كاثرين تاي لتكون الممثلة التجارية للولايات المتحدة.

وتاي التي تشغل حالياً منصب كبير المحامين التجاريين في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، ستكون أول أمريكية آسيوية وأول امرأة ملونة تتولى هذه المهمة في الولايات المتحدة، حال تثبيت مجلس الشيوخ لها.