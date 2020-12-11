سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا ترفض موقف أوروبا "المتحيز وغير القانوني" من أزمتَي قبرص وشرق المتوسط
أكدت الخارجية التركية أنه "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه الأخير من أجل إيجاد حلّ عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق الخاصة بالجزيرة".
تركيا ترفض موقف أوروبا "المتحيز وغير القانوني" من أزمتَي قبرص وشرق المتوسط
قال البيان إن "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة" / AA
11 ديسمبر 2020

جدّدت وزارة الخارجية التركية رفضها الموقف الأوروبي "المتحيز وغير القانوني" تجاه أزمة قبرص وشرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة وعدد من القضايا الإقليمية.

وقالت الخارجية التركية في بيان الجمعة، رداً على نتائج القمة الأوروبية الأخيرة: "إننا نعلم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي لا تتبنى تلك المواقف".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجدداً إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة".

وتَطرَّق إلى دفْع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة، وتورُّط "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس - تابعة للاتحاد الأوروبي) في هذه الإجراءات، مشدداً على أنه أمر مُخزٍ.

وأكدت الخارجية التركية أنه "على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه الأخير من أجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق الخاصة بالجزيرة".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع نطاق "الإجراءات التقييدية" ضد تركيا على خلفية أنشطتها في شرق البحر المتوسط. وقالت الخارجية في البيان إن هذه الإجراءات "لا فائدة منها".

وأعرب زعماء دول الاتحاد في بيان صدر الخميس، خلال القمة الأوروبية المنعقدة حالياً في بروكسل، عن التزامهم حماية جميع دول التكتُّل ودعم الاستقرار الإقليمي.

وزعم البيان أن "تركيا تواصل استفزازاتها وخطواتها أحادية الجانب، وتُعلِي لهجة خطاباتها ضد الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى عودة سفينة البحث والتنقيب التركية "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرّح في وقت سابق، بأن أي عقوبات محتملة ضد تركيا قد تتخذها القمة الأوروبية لا تعني أنقرة.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً بسبب مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات، فيما يجدّد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us