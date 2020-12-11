قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن مواقف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أربكت حسابات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بالاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ.

وأضاف الرئيس التركي في تصريحات صحفية، أن "سياسات ماكرون قد تتسبب في القضاء على العلاقات الأذربيجانية-الفرنسية نتيجة قلة خبرته السياسية".

وأكد أردوغان أن صفحة جديدة في تاريخ القوقاز فُتحت مع نصر قره باغ، وأن تاريخ المنطقة يتشكل في اتجاه جديد.

كما تطرق أردوغان إلى مبادرة المنصة السداسية للتعاون الإقليمي، بحيث تتكون من روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا إلى جانب أرمينيا.

وأوضح أنه "إذا انخرطت أرمينيا في هذا المسار وأقدمت على خطوات إيجابية، فيمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية-الأرمينية".

وشارك أردوغان في احتفالية النصر للقوات المسلحة الأذربيجانية بالعاصمة باكو الخميس، بمناسبة تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني الشهر الماضي.

العلاقات مع الولايات المتحدة

وحول علاقة بلاده بالولايات المتحدة، أكّد الرئيس التركي أن استخدام أمريكا قانون "كاتسا" ضد تركيا إساءة لشريك مهم في الناتو.

وأضاف: "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة، وسنتريّث قبل تقييم الأمور".

وسيؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية ليصبحا رسمياً رئيساً ونائبة رئيس للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.