يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء زيارة إلى تركيا الخميس، هي الأولى منذ تولي منصبه في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في تغريدة للسفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقال الجنابي، إن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجري بعد أيام زيارة إلى أنقرة، تمهيداً لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم 17 ديسمبر/كانون أول الجاري إلى العاصمة التركية على رأس وفد رفيع".

ولم يتطرق الجنابي إلى مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وزيارة الكاظمي لتركيا ستكون هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه رئيساً لوزراء العراق في مايو/أيار الماضي.