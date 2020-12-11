سياسة
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رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا الخميس
قال السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي الجمعة، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يعتزم إجراء زيارة لتركيا الخميس المقبل، في أول زيارة له لأنقرة منذ تولي مهام منصبه في مايو/أيار الماضي.
رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا الخميس
زيارة الكاظمي لتركيا ستكون الأولى له منذ تولي مهام منصبه رئيساً لوزراء العراق / AFP
11 ديسمبر 2020

يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء زيارة إلى تركيا الخميس، هي الأولى منذ تولي منصبه في مايو/أيار الماضي.

جاء ذلك في تغريدة للسفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقال الجنابي، إن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيجري بعد أيام زيارة إلى أنقرة، تمهيداً لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم 17 ديسمبر/كانون أول الجاري إلى العاصمة التركية على رأس وفد رفيع".

ولم يتطرق الجنابي إلى مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

وزيارة الكاظمي لتركيا ستكون هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه رئيساً لوزراء العراق في مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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