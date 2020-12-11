سياسة
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أردوغان: البلدان الأوروبية الحكيمة أحبطت مخططاً ضدنا بقمة بروكسل
أردوغان يؤكد أن "البلدان الحكيمة في الاتحاد الأوروبي أحبطت مخططاً ضد تركيا عبر طرح مواقف إيجابية خلال القمة"، مضيفاً أن القمة الأوروبية لم تلبّ توقعات بعض الدول "لأن مواقفها لم تكن محقة".
أردوغان: البلدان الأوروبية الحكيمة أحبطت مخططاً ضدنا بقمة بروكسل
أردوغان يؤكد أن القمة الأوروبية لم تلب توقعات بعض الدول بشأن تركيا "لأن مواقفها لم تكن محقة" / AA
11 ديسمبر 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المواقف الإيجابية لبعض الدول الأوروبية أحبطت مخططاً ضد تركيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال أردوغان في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: "البلدان الحكيمة في الاتحاد الأوروبي أحبطت مخططاً ضد تركيا عبر طرح مواقف إيجابية خلال القمة".

وأضاف أن القمة الأوروبية لم تلبّ توقعات بعض الدول (بشأن تركيا) "لأن مواقفها لم تكن محقة".

وأشار إلى أن المواقف الإيجابية لتركيا إزاء التطورات شرقي المتوسط أحبطت توقعات تلك الدول (المطالبة بفرض عقوبات على تركيا).

ولفت الرئيس أردوغان إلى وجود حديث عن تحضيرات جديدة لاستصدار عقوبات ضد تركيا في القمة الأوروبية المزمع عقدها في مارس/آذار 2021، ومناقشة هذا الأمر هناك.

وأضاف قائلاً: "أقولها بكل وضوح، لا يمكن أن يتمخض شيء عن تلك القمة أيضاً".

وأردف: "ثمة حقوق عديدة ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي إعطاؤها لتركيا".

في سياق متصل، قال أردوغان إن تركيا لم ولن تخطو خطوة من شأنها الإخلال بروح العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهجة في إسطنبول، في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية.

وأردف: "لدينا علاقات سياسية واقتصادية متجذرة بعمق سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والطرفان لا يرغبان بالتأكيد تجاهلها أو خسارتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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