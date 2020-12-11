سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: رصدنا تدخلاً لجنود من إريتريا في تيغراي ونطالب بانسحابهم
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أخذنا علماً بتقارير موثوقة عن تدخل الجيش الإريتري في تيغراي ونعتبر ذلك تطوراً خطيراً" مضيفاً: "نطالب بسحب مثل هذه القوات فوراً"، فيما ندد السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة على تويتر بـ"الكذب".
واشنطن: رصدنا تدخلاً لجنود من إريتريا في تيغراي ونطالب بانسحابهم
واشنطن تقول إنها تعتقد أن جنوداً إريتريين دخلوا منطقة تيغراي الإثيوبية حيث تنفذ أديس أبابا عملية عسكرية كبيرة وطالبت بسحبهم / Reuters
11 ديسمبر 2020

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها تعتقد أن جنوداً إريتريين دخلوا منطقة تيغراي الإثيوبية حيث تنفذ أديس أبابا عملية عسكرية كبيرة وطالبت بسحبهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أخذنا علماً بتقارير موثوقة عن تدخل الجيش الإريتري في تيغراي ونعتبر ذلك تطوراً خطيراً" مضيفاً: "نطالب بأن يجري سحب مثل هذه القوات فوراً".

من جانبه، ندد السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة فيتسوم أريغا على تويتر بـ"الكذب".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً إلى وجود تقارير عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في المنطقة ودعا "جميع الأطراف" إلى احترام "القانون الدولي الإنساني" داعياً إلى "تحقيق مستقل".

وتابع: "نواصل حض جميع الأطراف على إعادة السلام وحماية المدنيين ومن ضمنهم اللاجئون، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق إلى تيغراي".

وتشير المعلومات التي تعتبرها واشنطن "موثوقة" إلى تورط قوات من إريتريا المجاورة إلى جانب الجيش الحكومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي أطلق عملية عسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني تهدف إلى طرد القادة المحليين لجبهة تحرير شعب تيغراي الذين تحدوا سلطته لأشهر.

والأربعاء الماضي، وقعت الأمم المتحدة اتفاقاً مع الحكومة الإثيوبية يسمح بإدخال المساعدات "دون عائق".

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us