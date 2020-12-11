دعت حركة النهضة التونسية، الجمعة، إلى تسريع إجراء حوار اقتصادي واجتماعي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك على لسان عماد الخميري، رئيس كتلة الحركة بالبرلمان (54 مقعداً من أصل 217)، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.

وقال الخميري: "إن كل الأحزاب السياسية واتحاد الشغل والحكومة معنيون بهذا الحوار الاقتصادي والاجتماعي، الذي تطالب به النهضة للخروج من هذه الوضعية الصعبة".

وشدد على "ضرورة التسريع به بهدف تفعيل الإصلاحات الاقتصادية، وإصلاح منظومات الدعم والمؤسسات العمومية، والمنظومة المالية والبنكية".

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت الحكومة التونسية، حواراً وطنياً اقتصادياً واجتماعياً حول خطط التنمية في البلاد.

وجاء ذلك، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية وندرة فرص التشغيل.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي آنذاك، إن الحوار الوطني من شأنه إخراج البلاد من المرحلة الصعبة، لتأسيس مرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.