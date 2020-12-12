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خلاصات من TRT عربي: 12 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 12 ديسمبر/كانون الأول 2020
 الرئاسة التركية تدعو قادة الاتحاد الأوروبي لعدم السماح بانسداد العلاقات / AA
12 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تدعو قادة الاتحاد الأوروبي لعدم السماح بانسداد العلاقات، والخارجية التركية تستدعي سفير إيران وتبلغه استياءها من مزاعم طالت أردوغان.

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الرئاسة التركية تدعو قادة الاتحاد الأوروبي لعدم السماح بانسداد العلاقات

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، أنه على قادة دول الاتحاد الأوروبي إدراك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع تركيا وعدم السماح بانسدادها. [TRTعربي]

وأشار قالن في بيان إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبي عقدوا قمة يومي الخميس والجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل. [الأناضول]

وخلال القمة قرر قادة دول الاتحاد توسيع قائمة العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية شرقي المتوسط، ولكن لم يتقرر تنفيذها فوراً بل دراستها في جدول أعمال القمة المقبلة في مارس/آذار 2021. [TRTعربي]

تركيا تستدعي سفير إيران وتبلغه استياءها من مزاعم طالت أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند، معربة عن استيائها من ادعاءات لا أساس لها، وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان. [TRTعربي]

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الخارجية أعربت للسفير فرازمند عن استيائها من استدعاء الخارجية الإيرانية سفير أنقرة دريا أورس، بعد تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. [TRTعربي]

وأضافت المصادر أن الخارجية أعربت عن استيائها أيضاً من إطلاق ادعاءات لا أساس لها بحق الرئيس أردوغان، والترويج لحملة تبث الكراهية ضد تركيا. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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