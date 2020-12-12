سياسة
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المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن ترمب في فوز بايدن بـ4 ولايات حاسمة
يوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترمب للطعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن، بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لمنافسه الجمهوري.
المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن ترمب في فوز بايدن بـ4 ولايات حاسمة
جاء تصويت المحكمة العليا في أمريكا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين / AP
12 ديسمبر 2020

خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معركة قضائية مهمة بعد رفض المحكمة العليا، الجمعة، الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فيها.

جاء تصويت المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين. ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترمب في المحكمة.

ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترمب للطعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن، بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لمنافسه الجمهوري، متجاوزاً عدد الأصوات المطلوب وهو 270 صوتاً على الأقل.

وكان ترمب قد زعم في أكثر من مناسبة أن الانتخابات شابها "تزوير واسع النطاق"، ولم يقر بنتائجها، لكن في ضوء غياب عناصر ملموسة تدعم اتهاماته فإنّ غالبيّة الشكاوى التي قدّمها حلفاؤه في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد أُسقطت في المحاكم.

بعدها علق ترمب آمالاً كبيرة على الدعوى الأخيرة، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها الرئيس الجمهوري بأنها "دعوى كبيرة"، قبل أن تسقطها المحكمة أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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