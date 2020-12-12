أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، الجمعة، استخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: إنه "بعد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، إن التطعيم باللقاح في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة".

ويعد هذا الإجراء نقطة تحول في الولايات المتحدة حيث أودت جائحة كورونا بحياة أكثر من 295 ألف شخص هناك.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحاً بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني بيونتيك، والذي ثبت أنه فعال بنسبة 95٪ في منع الفيروس في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر. ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وقال ترمب في مقطع مصور بث على تويتر: "الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحاً آمناً وفعالاً يمكن التحقق منه، إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأمريكا".

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الماضي. كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع.