قال وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش إنه "من العار على فرنسا أن تدعم (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر لمدة سنوات"، آملاً منها تغيير موقفها.

جاء ذلك خلال مقابلة الجمعة أجرتها قناة فرانس 24 الناطقة بالإنجليزية مع الوزير الليبي.

وأكد النمروش استعدادهم "لمحادثات مع الطرف المقابل للتوصل إلى حل سياسي، شرط تهميش حفتر نهائياً وعقيلة صالح (رئيس مجلس النواب بطبرق/شرق)".

وقال: إنه "لا يمكن القبول بحفتر فهو مجرم حرب ومكانه السجون، ونحن نكتشف المقابر الجماعية الجديدة في ترهونه وجنوب طرابلس". وجدد النمروش تهديده "بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمر خرق قوات حفتر له".

وأضاف: "أنه في الوقت الذي تحترم فيه حكومة الوفاق اتفاق وقف إطلاق النار، يشن حفتر هجوماً جنوب ليبيا بدعم من مرتزقة".

والأحد أعلن الجيش الليبي هجوم مليشيا حفتر على أحد معسكراته بمدينة أوباري (964كم جنوب طرابلس)، في خرق صريح لاتفاق وقف إطلا ق النار.

وتابع النمروش موضحاً أن "اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا واضحة ومعلنة، وليست سرية كتحالفات حفتر مع داعميه".

وأوضح أن "حكومة الوفاق مستعدة للدخول في معركة مع حفتر إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار".

والخميس أعلنت وزارة الدفاع الليبية حصولها على معلومات مؤكدة بشأن تسلل مسلحين بهيئة مدنية لمناطق قرب العاصمة طرابلس.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) في مدينة جنيف السويسرية.