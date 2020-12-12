سياسة
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إيران.. إعدام الصحفي المعارض "روح الله زام"
قالت مصادر رسمية إيرانية إن طهران نفذت صباح السبت حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام، رئيس تحرير موقع "أماد نيوز"، وكانت محكمة الثورة في إيران حكمت بالإعدام على زام في يونيو/حزيران الماضي بتهمة "الإفساد في الأرض".
إيران.. إعدام الصحفي المعارض "روح الله زام"
السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفي زام في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بتهمة التورط في أنشطة مناهضة للثورة / AFP
12 ديسمبر 2020

نفذت إيران حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زام، رئيس تحرير موقع "أماد نيوز"، المدان بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن السلطات أعدمت صباح السبت الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام، بعد أن صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الثورية.

واعتقلت السلطات الإيرانية الصحفي زام في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بتهمة التورط في أنشطة مناهضة للثورة، وحكمت عليه محكمة الثورة بالإعدام في يونيو/حزيران الماضي بتهمة "الإفساد في الأرض".

والثلاثاء صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام، بحسب وكالة أنباء الطلبة (شبه حكومية).

ويعمل زام رئيس تحرير لموقع "Amadnews"، الذي بدأ العمل عبر تطبيق " Telegram" منذ 2015. وبلغ متابعو الموقع المعارض للنظام الإيراني أكثر من مليون شخص في وقت قصير، وتم إغلاقه بعد نحو عامين.

فر زام، وهو ابن رجل دين شيعي مؤيد للإصلاح، من إيران. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قال الحرس الثوري الإيراني إنه نصب كميناً لزام وأوقعه في إطار "عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي"، لكنه لم يذكر مكان العملية.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والسعودية ومعارضين للحكومة يعيشون في المنفى بتأجيج الاضطرابات التي بدأت في أواخر 2017، مع انتشار احتجاجات الأقاليم على المصاعب الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون إن 21 شخصاً قُتلوا خلال الاضطرابات في حين اعتقلت السلطات الآلاف.

وكانت تلك الأحداث من بين أسوأ الاضطرابات التي شهدتها إيران منذ عقود، وأعقبتها احتجاجات أكثر دموية العام الماضي على ارتفاع أسعار الوقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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