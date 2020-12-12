سياسة
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وزير الدفاع البريطاني يقرّ بالتفوق التركي في المسيّرات
أبدى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الجمعة، إعجابه بالطائرات المسيرة التركية ومدى فعاليتها على الأرض، مؤكداً أن تركيا ابتكرت وصنعت طائراتها المسيرة رغم منعها من الوصول إلى برامج أجنبية، وطالب الدول الغربية بأخذ الدروس.
وزير الدفاع البريطاني يقرّ بالتفوق التركي في المسيّرات
والاس قال إنه يجب على بريطانيا أخذ الدروس والعبر من الدول الأخرى في مجال الدفاع في إشارة إلى تركيا / Reuters
12 ديسمبر 2020

أقرّ وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالابتكار التركي في مجال الدفاع، وأبدى إعجابه بالطائرات المسيرة التركية ومدى فعاليتها على الأرض.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حول إصلاح الدفاع، ونشرها الموقع الإلكتروني للحكومةالبريطانية، أمس الجمعة.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن العديد من الدول الغربية لم تحظ بالريادة في مجال تحديث الدفاع في حين أنها تراقب الآخرين يفعلون ذلك.

وقال: "خذوا على سبيل المثال الطائرة التركية المسيرة "بيرقدار تي بي 2"، لقد كان استخدامها في سوريا وليبيا وأماكن أخرى مسؤولاً عن دمار المئات من العربات المدرعة وحتى أنظمة الدفاع الجوية".

وتابع: "جذور تلك الطائرات المسيرة ناشئة من الابتكار التركي". وأضاف أن الأتراك "ابتكروا وفعلوا ما اعتدنا على فعله نحن رغم منعهم من الوصول إلى برامج أجنبية".

وأوضح أن طائرات بيرقدار والذخائر التي تحملها "تجمع بين القدرات التقنية والقدرة على تحمل التكاليف، ممَّا يعني أن قادتها يمكنهم تحمل بعض الاستنزاف في أثناء تقديم تحديات حقيقية للعدو".

وليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها الوزير البريطاني بالطائرات التركية المسيرة.

​​​​​​​ففي يوليو/تموز الماضي قال والاس إن استخدام تركيا لطائراتها المحلية المسيّرة عن بعد غيّر "قواعد اللعبة" في ليبيا وسوريا.

وأضاف والاس في كلمة خلال مؤتمر للقوات الجوية والفضائية، أنه يجب على بريطانيا أخذ الدروس والعبر من الدول الأخرى، في إشارة إلى تركيا.

​​​​​​​ولفت إلى أن هذه المسيرات قامت بجمع المعلومات الاستخباراتية، وأداء مهام المراقبة، واستهداف خطوط الجبهة والإمداد والقواعد اللوجستية.

وتعتبر طائرات بيرقدار من أفضل الطائرات التكتيكية المسيرة على مستوى العالم، وتساهم بشكل كبير في تزويد قوات حرس الحدود التركي بالمعلومات الفورية اللازمة.

ويستخدم الجيش التركي هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بشكل مكثف أكثر من الأمريكيين، وعلى شكل أساطيل.

وتوفر "BayraktarTB2" ميزات عديدة في وقت واحد، فهي لا تخطئ الهدف، ورخيصة السعر وفتاكة، وتبلغ تكلفتها 6 ملايين دولار فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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