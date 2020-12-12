سياسة
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أردوغان: سنسير نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل السير نحو أهدافها دون اكتراث للقرارات المنحازة المتخذة ضدها. مشيراً إلى ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي "من الدوامة التي جرّته إليها اليونان وقبرص الرومية".
أردوغان: سنسير نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا
أردوغان: على&nbsp;الاتحاد الأوروبي التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية / AA
12 ديسمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل السير نحو أهدافها دون اكتراث للقرارات المنحازة المتخذة ضدها.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في افتتاح الطريق الواصل بين ولاية مانيسا، ومدينة أق حصار، غربي تركيا.

وأشار الرئيس التركي إلى ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت "من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

وشدد على أنه "خطأ كبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة مخططات دولة أو اثنتين".

وأضاف :"سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة ضدنا"، في إشارة إلى موقف القمة الأوروبية الأخيرة من تركيا.

وقرر قادة دول الاتحاد في قمة العاصمة البلجيكية بروكسل، توسيع قائمة العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطة التنقيب والمسح التركية في شرق المتوسط، ولكن لم يتقرر تنفيذها فوراً بل دراستها في جدول أعمال القمة المقبلة في مارس/ آذار 2021.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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