سياسة
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"يخطط لعمليات خطيرة".. الشرطة الفرنسية تعتقل إرهابياً قاتل مع تنظيم PKK/YPG
كشف صحفي فرنسي أن أمن بلاده اعتقل 9 أشخاص، لديهم مواد تستخدم في صنع القنابل، من بينهم شخص يدعى "فلورينت د." من أصل فرنسي قاتل من قبل في صفوف تنظيم PKK/YPG الإرهابي، اعترفوا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات خطيرة، تتضمن اغتيالات في صفوف الشرطة.
"يخطط لعمليات خطيرة".. الشرطة الفرنسية تعتقل إرهابياً قاتل مع تنظيم PKK/YPG
من بين الموقوفين شخص يدعى "فلورينت د." قاتل من قبل في صفوف PKK/YPG الإرهابي، اعترف مع غيره أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات خطيرة / AFP
12 ديسمبر 2020

كشف صحفي فرنسي، الجمعة، عن وجود إرهابي قاتَل من قبل في صفوف تنظيم PKK/YPG الإرهابي، ضمن الأشخاص الـ9 الذين اعتقلتهم السلطات الفرنسية، قبل أيام بينما كانوا يستعدون لشن عمليات إرهابية بالبلاد.

جاء ذلك حسب ما ذكره الخبير الصحفي في الشرطة الجنائية، دومينيك ريزيت، في تصريحات أدلى بها لقناة BFMTV التلفزيونية المحلية، ذكر فيها أنه حصل على تلك المعلومة من مصادر في الشرطة.

وأوضح الصحفي أن قوات الأمن شنت عملية اعتقلت من خلالها 9 أشخاص، الثلاثاء، حيث ضبطت لديهم مواد تستخدم في صنع القنابل في منطقتي العاصمة باريس وتولوز.

ووفق المصدر فإن الموقوفين ومن بينهم شخص يدعى "فلورينت د." من أصل فرنسي قاتَل من قبل في صفوف PKK/YPG الإرهابي، اعترفوا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات خطيرة، تتضمن اغتيالات في صفوف الشرطة.

الصحفي المذكور أوضح أن الإرهابي "فلورينت د." عاد إلى فرنسا في العام 2018 بعد أن حارب لمدة 10 سنوات بصفوف "PKK/YPG الإرهابي.

وبيّن الخبير الصحفي كذلك أن "فلورينت د."، وشخصاً آخر من بين الموقوفين يتمتعون بعدد من المعلومات العسكرية، وخبراء في صنع القنابل، ولديهم القدرة على تقديم تدريبات عسكرية للآخرين، مشيراً إلى أن قوات الأمن عثرت في شاحنة تابعة لهؤلاء الأشخاص على مواد تستخدم في إنتاج السترات المتفجرة.

وكانت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، قد أعلنت، الثلاثاء ، عن اعتقال الأشخاص الـ9 في مناطق باريس وتولوز ودوروني للاشتباه في استعدادهم لشن هجمات، وأحيل 7 منهم إلى المحكمة.

وعثر أثناء تفتيش سيارات ومنازل اثنين من المعتقلين، على أنواع أسلحة وذخائر تستخدم في الأعمال الإرهابية، ومن المتوقع أن توجه لهؤلاء الأشخاص تهمة "التحضير لعمل إرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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