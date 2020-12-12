أعلن الجيش الأذربيجاني، أن القوات الأرمينية خرقت مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار القائم في إقليم "قره باغ"، المحرر من الاحتلال مؤخراً.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان مساء السبت، إن الجانب الأرميني نفذ أعمالاً استفزازية منتهكاً الهدنة في الأراضي المحررة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأذربيجانية ردّت بالرد اللازم على الانتهاك.

وتشهد أرمينيا منذ 10نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجات كبرى عقب قبول رئيس وزرائها باشينيان بهزيمة بلاده أمام أذربيجان.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.​​​​​​​