سياسة
2 دقيقة قراءة
أرمينيا تخرق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بأذربيجان
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجانب الأرميني نفذت أعمالاً استفزازية منتهكاً الهدنة في الأراضي المحررة بإقليم قره باغ، مؤكداً أن القوات المسلحة الأذربيجانية ردّت بالرد اللازم على الانتهاك.
أرمينيا تخرق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ بأذربيجان
 الجيش الأذربيجاني يقول إن القوات الأرمينية خرقت مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار القائم في إقليم "قره باغ" / AA
12 ديسمبر 2020

أعلن الجيش الأذربيجاني، أن القوات الأرمينية خرقت مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار القائم في إقليم "قره باغ"، المحرر من الاحتلال مؤخراً.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان مساء السبت، إن الجانب الأرميني نفذ أعمالاً استفزازية منتهكاً الهدنة في الأراضي المحررة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الأذربيجانية ردّت بالرد اللازم على الانتهاك.

وتشهد أرمينيا منذ 10نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجات كبرى عقب قبول رئيس وزرائها باشينيان بهزيمة بلاده أمام أذربيجان.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us