ندد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، بالانتهاكات المتكررة لخفر السواحل اليونانية ضد طالبي اللجوء في بحر إيجه.

وفي تغريدة عبر تويتر، بعث الوزير التركي رسالة إلى وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس.

وقال في التغريدة مخاطباً الوزير اليوناني: "يوماً بعد يوم تتزايد حالات المعاملة اللاإنسانية والتعذيب لقوات خفر السواحل الخاصة بكم".

وعبر إشارة لاسم الوزير اليوناني في تدوينته، أضاف صويلو: "شاهد قوات بلادك وهي تنخرط في أعمال غير إنسانية وعمليات ضد (طالبي اللجوء) تتواطأ فيها فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) ويتجاهلها الاتحاد الأوروبي".

وأرفق صويلو تغريدته، بمقطع فيديو يتضمن لحظات إنقاذ طالبي لجوء تعرضوا للضرب من قبل قوات خفر السواحل اليوناني، بعد تقييد أيديهم بأصفاد بلاستيكية.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية التركية إن"دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجه، وتورط "فرونتكس" في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي".

واستطردت: "لايمكن الحديث عن إدارة مسؤولة عن تدفقات الهجرة دون وضع حد لهذه الانتهاكات وممارسات الترحيل الجماعي، التي تعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والتي أدينت بشدة من قبل الرأي العام العالمي".

وتابع: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر حساسيته ضد اليونان بشكل خاص، حول إدارة الهجرة، وليس تجاه تركيا، حيث تتعامل أثينا بطريقة غير إنسانية مع طالبي اللجوء".

وفي بيان لقيادة خفر السواحل التركية، ذكرت أن قواتها أنفذت في 6 ديسمبر/كانون الأول 17 طالب لجوء قبالة سواحل "رأس تك أغاتش" بولاية أيدن (غرب).

وأوضح البيان أن عناصر خفر السواحل وجدوا طالبي اللجوء على متن قارب شبه غارق، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأشار البيان إلى إنقاذ 11 طالب لجوء على متن قاربين في 8 ديسمبر/كانون الأول، قبالة سواحل مدينة بودروم بولاية موغلا (غرب).

وأكد أن طالبي اللجوء أجبرتهم قوات خفر السواحل اليونانية على العودة باتجاه المياه التركية.