أعلنت قطر، السبت، أنها أوقفت طراداً بحرينياً داخل حدود مياهها الإقليمية، في واقعة هي الثانية خلال شهر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية القطرية، أن الطراد جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل" في المياه الإقليمية للدوحة.

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار ممارسة دوريات أمن السواحل والحدود لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

ولفت البيان إلى أنه "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية"، والآخران يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية (لم يذكرها).

وأضاف: "جرت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".

من جانبه، تحدث محمد البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني عن تحرك نيابي ضد قطر، في مجلس التعاون الخليجي، بشأن ما وصفه بـ"استهداف" الدوحة للصيادين البحرينيين.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قال البوعينين إن "ملفاً خاصاً بالأضرار والانتهاكات التي تلحق بالصيادين سيجري تجميعه و سيقدم لأمانة مجلس التعاون، وربما المحاكم والهيئات الدولية".

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنها سمحت بمغادرة زورقين بحرينيين دخلا المياه الإقليمية لبلادها دون إخطار مسبق، بعد التنسيق مع المنامة.

ويأتي الحادث في ظل "محادثات مثمرة" جرى الإعلان عنها مؤخراً في إطار المصالحة الخليجية.

ومنذ يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".