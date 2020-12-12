سياسة
2 دقيقة قراءة
للمرة الثانية خلال شهر.. قطر توقف طراداً بحرينياً في مياهها الإقليمية
قال بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية إن طراداً بحرينياً دخل محيط المياه الإقليمية في واقعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته. وبحسب البيان "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية".
للمرة الثانية خلال شهر.. قطر توقف طراداً بحرينياً في مياهها الإقليمية
وزارة الداخلية القطرية قالت إن الطراد جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل" في المياه الإقليمية للدوحة / Reuters
12 ديسمبر 2020

أعلنت قطر، السبت، أنها أوقفت طراداً بحرينياً داخل حدود مياهها الإقليمية، في واقعة هي الثانية خلال شهر.

وذكر بيان لوزارة الداخلية القطرية، أن الطراد جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل" في المياه الإقليمية للدوحة.

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار ممارسة دوريات أمن السواحل والحدود لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية.

ولفت البيان إلى أنه "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متن الطراد أحدهم بحريني الجنسية"، والآخران يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية (لم يذكرها).

وأضاف: "جرت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".

من جانبه، تحدث محمد البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني عن تحرك نيابي ضد قطر، في مجلس التعاون الخليجي، بشأن ما وصفه بـ"استهداف" الدوحة للصيادين البحرينيين.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قال البوعينين إن "ملفاً خاصاً بالأضرار والانتهاكات التي تلحق بالصيادين سيجري تجميعه و سيقدم لأمانة مجلس التعاون، وربما المحاكم والهيئات الدولية".

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنها سمحت بمغادرة زورقين بحرينيين دخلا المياه الإقليمية لبلادها دون إخطار مسبق، بعد التنسيق مع المنامة.

ويأتي الحادث في ظل "محادثات مثمرة" جرى الإعلان عنها مؤخراً في إطار المصالحة الخليجية.

ومنذ يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us