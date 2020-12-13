أهم الأحداث:

وزير الخارجية التركي يبلغ نظيره الإيراني برفض أنقرة التصريحات التي استهدفت أردوغان، والجزائر تقول إن اعتراف ترمب بسيادة المغرب على إقليم الصحراء "ليس له أي أثر قانوني على الواقع".

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في اتصال مع ظريف.. جاوش أوغلو: نرفض تصريحات إيران بحق الرئيس أردوغان

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على رفض أنقرة تصريحات استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان. [الأناضول]

وذكرت مصادر دبلوماسية، السبت، أن جاوش أوغلو وظريف تباحثا في اتصال هاتفي، بشأن قصيدة ألقاها الرئيس أردوغان في العاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس. [الأناضول]

وأوضح جاوش أوغلو أن القصيدة تتعلق بإقليم قره باغ الأذربيجاني، وأن الرئيس أردوغان لم يلمح مجرد تلميح إلى إيران. [TRTعربي]

الخارجية الجزائرية: قرار ترمب حول إقليم الصحراء ليس له أثر قانوني

اعتبرت الجزائر، السبت، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، "ليس له أي أثر قانوني على الواقع". [TRTعربي]

وفي أول تعليق رسمي على قرار ترمب، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار "ليس له أي أثر قانوني على الواقع، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن". [TRTعربي]

وأضافت الوزارة: أن "آخر هذه القرارات رقم 2548 الصادر (عن مجلس الأمن الدولي) في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي". [TRTعربي]