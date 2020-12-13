سياسة
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واشنطن تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء
أعلنت الإدارة الأمريكية السبت، اعتمادها خريطة جديدة تضم إقليم الصحراء، بعد اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم، بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن حل قضية الإقليم لا يكون بالاعتراف الفردي لأي دولة، وإنما يعتمد على تنفيذ القرارات الأممية.
واشنطن تعتمد خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء
السفير الأمريكي لدى المغرب ديفيد فيشر وقع على الخريطة الجديدة في مراسم احتفالية بمقر السفارة بالعاصمة الرباط
13 ديسمبر 2020

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، اعتمادها خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء، بعد اعترافها بسيادة المملكة على الإقليم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير الأمريكي لدى المغرب ديفيد فيشر، على هامش مراسم توقيعه على الخريطة الجديدة في مقر السفارة بالعاصمة الرباط.

وقال فيشر: إنه "تم اعتماد الخريطة الجديدة للمغرب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، الاعتراف بسيادة المملكة على إقليم الصحراء". وأعرب عن سعادته حيال هذه الخطوة.

وقبل اعتماد الخريطة الجديدة كانت واشنطن تعتمد خريطة للمغرب تتضمن علامة "خطاً" تفصل إقليم الصحراء عن بقية أراضي المملكة، في إشارة إلى أنها منطقة متنازع عليها.

والخميس اتفق المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، على استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية.

وإثر ذلك أعلن الرئيس ترمب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

من جهته اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل قضية إقليم الصحراء "لا يعتمد على الاعتراف الفردي لأي دولة، وإنما على تنفيذ القرارات الأممية".

وقال الأمين العام، في مؤتمر صحفي، السبت: إن "موقفنا في غاية الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية. كل شيء يبقى كما كان عليه الوضع من قبل".

وأحدث قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإقليم الصحراء، صدر في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونص القرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم "مينورسو" لمدة عام، وحث جميع الأطراف على العمل لمساعدة البعثة لإيجاد حل سياسي واقعي للنزاع.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، في حين تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.

ومنذ 1975 يدور نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت "البوليساريو" أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق معبر "الكركرات" من جانب موالين للجبهة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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