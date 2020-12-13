سياسة
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المغرب.. العدالة والتنمية يستنكر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
أكد حزب العدالة والتنمية المغربي أن مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات، مشيراً إلى أن ملك البلاد "يضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء".
المغرب.. العدالة والتنمية يستنكر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
العدالة والتنمية المغربي يقول: إن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني" / AA
13 ديسمبر 2020

استنكر حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، السبت، ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات.

جاء ذلك في بيان للحزب هو الأول بعد إعلان الرباط، قبل يومين، عزمها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وهي الخطوة التي لم يتطرق البيان إليها بشكل مباشر.

وقال "العدالة والتنمية" في بيانه: إن "مواقف الحزب ثابتة بخصوص الاحتلال الصهيوني وما يقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات".

وأكمل: "وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وإنكار حق العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية، ومحاولاته تطبيع علاقاته واختراق المجتمعات الإسلامية".

وأعلن الحزب "اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي محمد السادس، وما نتج عنها من إنجازات تاريخية وتحولات استراتيجية تشهدها القضية الوطنية (إقليم الصحراء)".

وخلال اتصال أجراه عاهل المغرب بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أكد الأخير اعتراف الولايات المتحدة لأول مرة، بسيادة المملكة الكاملة على كل إقليم الصحراء.

ولفت "العدالة والتنمية" إلى أن "الإعلان الرئاسي الأمريكي يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويفتح آفاقاً جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية، ويزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية، ويسهم في مواجهة مؤامراتهم".

ونوه البيان بـ"المواقف الثابتة والمتواصلة للعاهل المغربي رئيس لجنة القدس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتي أكدها خلال مكالمته مع الرئيس الفلسطيني من أن موقف العاهل المغربي ثابت لا يتغير".

ومن بين المواقف الثابتة للمغرب أيضاً، وفق البيان، أنه "يضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

وأعلن ترمب، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي المغربي، الخميس، فتح قنصلية بمدينة الداخلة، بإقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، في حين تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.

وبدأ المغرب مع إسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل إلى اتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديداً عام 2002.

وبإعلان الخميس سيكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقاً إسرائيلياً لافتاً لمنطقة المغرب العربي.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال عام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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