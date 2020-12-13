سياسة
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محتجون موالون لترمب ينددون بخسارة الرئيس في الانتخابات واشتباكات بواشنطن
شهدت مدن أمريكية عدة مظاهرات لجماعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب تزعم بأن "الانتخابات تعرضت للسرقة"، في حين اندلعت اشتباكات في واشنطن بين جماعة مؤيدة لترمب وأخرى معارضة.
محتجون موالون لترمب ينددون بخسارة الرئيس في الانتخابات واشتباكات بواشنطن
الشرطة الأمريكية تحركت لفض الاشتباكات  / AA
13 ديسمبر 2020

نظمت جماعات محافظة، تزعم أن الرئيس المنتخب جو بايدن سرق الانتخابات الأمريكية من دونالد ترمب، احتجاجات في عدة مدن أمريكية يوم السبت، بما في ذلك مظاهرة في واشنطن شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان، مع فض الشرطة اشتباكات متفرقة بعد حلول الظلام.

وحثت جماعة "أوقفوا السرقة" المرتبطة بالناشط الموالي لترمب روجر ستون وجماعات كنسية، المؤيدين على الإقبال على "مسيرات أريحا" وتجمعات الصلوات.

ولكن مجموعات من محتجي جماعة "براود بويز" المؤيدة لترمب ومحتجين مناهضين لهم من جماعة "أنتيفا" اشتبكت في وسط مدينة واشنطن مساء السبت. وقال شهود لوكالة رويترز إن الشرطة تحركت بسرعة لفصلهما باستخدام رذاذ الفلفل.

وشارك نحو مئتي فرد من أعضاء جماعة "براود بويز" اليمينية التي تميل للعنف في مسيرة قرب فندق ترمب في واشنطن. وكان كثير من أعضائها يرتدون ملابس عسكرية مموهة وسترات وخوذات.

وفي وقت سابق أبقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين المتناحرين منفصلين عن طريق إغلاق الشوارع.

ونظمت احتجاجات أيضاً في مدن أخرى في شتى أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك أتلانتا بجورجيا، وهي ولاية أخرى سعت فيها حملة ترمب إلى إبطال فوز بايدن في الانتخابات، وفي موبايل بألاباما .

وذكرت وسائل إعلام محلية في أولمبيا عاصمة ولاية واشنطن أن شخصاً تعرض لإطلاق نار كما تم اعتقال ثلاثة، بعد اشتباكات بين مجموعات من المحتجين المؤيدين والمعارضين لترمب.

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز بايدن على ترمب. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة دعوى قضائية كبيرة أقامتها تكساس وأيدها ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ورفض ترمب الاعتراف بهزيمته، مدعياً دون دليل أن تزويراً واسعاً حرمه من الفوز.

وردد بعض المحتجين في واشنطن نظريات مؤامرة عن الانتخابات يتبناها اليمين المتطرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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