سياسة
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تقرير يكشف تفاصيل مثيرة.. الإمارات تتحول إلى ملاذ للمجرمين الإسرائيليين
كشفت قناة عبرية تفاصيل جديدة عن نشاط مجرمين وقتلة وتجار مخدرات إسرائيليين فرّوا مؤخراً إلى دبي، وتشير القناة إلى أن بعض المجرمين دخلوا في شراكات بالإمارات من خلال وكلاء، واشتروا شققاً ومحلات لبيع الهدايا.
تقرير يكشف تفاصيل مثيرة.. الإمارات تتحول إلى ملاذ للمجرمين الإسرائيليين
قتلة وتجار مخدرات فرّوا إلى دبي  / AP
13 ديسمبر 2020

سلطت قناة إسرائيلية الضوء على نشاطات قتلة وتجار مخدرات إسرائيليين فروا مؤخراً إلى دبي.

جاء ذلك في تقرير هو الثاني للقناة (12) الخاصة، نشرته الأحد على موقعها الإلكتروني حول منظمات الجريمة الإسرائيلية في دبي.

وقالت القناة إنه مع دخول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ فر مجرمون إسرائيليون، بعضهم مطلوب في قضايا قتل وتهريب مخدرات، إلى دبي واندمجوا فيها.

وأوضحت أن هؤلاء فروا إلى دبي قبل وقت قصير من إصدار الشرطة الإسرائيلية أوامر توقيف بحقهم.

وأكد ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية أن بعض المجرمين الذين فروا إلى دبي كانوا ضالعين في تهريب 750 كغ من مخدر الكوكايين من غواتيمالا جرى ضبطها الشهر الماضي في ميناء اشدود جنوبي إسرائيل، وكذلك تهريب 3.2 أطنان كوكايين كان يفترض نقلها من بلجيكا إلى إسرائيل.

وأضاف الضابط: "لدينا معلومات عن المتورطين وسنصل إلى الجميع وسيقضون فترة عقوبتهم في إسرائيل. لدينا الكثير من الصبر والمعلومات حول أنشطتهم".

وبحسب القناة، فإن الحديث يدور عن عدد من كبار المجرمين الذين اشتهروا في يافا وحيفا (شمال)، ودخل بعضهم في شراكات بالإمارات من خلال وكلاء، واشتروا شققاً ومحلات لبيع الهدايا التذكارية هناك، في حين اشترى آخرون الذهب والألماس، وباعوا البضائع لرجال أعمال في دول أخرى حتى لا تتبع الشرطة الإسرائيلية أنشطتهم.

ونقلت القناة عن مجرم إسرائيلي زار دبي قبل نحو 10 أيام والتقى ببعض كبار المجرمين الذين فروا إلى الإمارات قوله : "في دبي، لا يسألونك الكثير من الأسئلة. هل لديك أموال؟ تعال واستثمر وكن شريكاً".

وتابع: "يدور الحديث عن ملايين الدولارات التي تدفقت من إسرائيل إلى دبي من خلال أشخاص يديرون أعمالاً قانونية في إسرائيل، لكن هؤلاء المجرمين هم من يقفون وراء التمويل".

وبالإضافة إلى ذلك، وصل مؤخراً إلى دبي مجرمون إسرائيليون كانوا فارين في رومانيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا، لبحث إقامة شراكات في بناء مشاريع سكنية وفنادق، وفق المصدر ذاته.

وفي السادس من الشهر الجاري نشرت القناة ذاتها تقريراً هو الأول حول نقل قادة بارزين في منظمات الجريمة بإسرائيل نشاطهم إلى دولة الإمارات.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقاً العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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