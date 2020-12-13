خلال تظاهرات فرنسا الشهر الماضي، التي تخللتها أحداث عنف، وصف متظاهرون مشروع قانون "الأمن الشامل" بأنه محاولة من قبل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لتقييد الحريات، والتستر على عنف الشرطة وتعزيز سلطوية نظامه.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة عزمها التراجع عن تطبيق بعض بنود المشروع للتخفيف من ردود الفعل الشعبية والدولية، فإن المجتمع الفرنسي لا يزال يعبر عن رفضه لمواد أخرى توصف بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

وقال الفرنسي ثوماس جاليير إن مشروع القانون مثير للجدل، وينبغي عدم السماح بتمريره لأنه يحتوي على بعض المواد المبهمة التي تهدف إلى تعزيز سلطوية النظام.

وأضاف جاليير، الذي يعيش بالعاصمة باريس، أن إصرار الحكومة على طرح مشروع القانون "لا طائل من ورائه"، لأنه من حق الجميع مشاركة الصور، لا سيما تلك التي تعكس عنف الشرطة، لتقديمها كدليل في بعض التحقيقات.

وأردف: "لسوء الحظ، الحكومة أو الشرطة تحاول أحياناً التستر على الأدلة من أجل حماية صورتها، بوضع قيود على حرية التقاط الصور".

واستدرك: "هذه الحرية التي تشكل رادعاً للشرطة لعدم ارتكاب أعمال عنف.. في الواقع سيكون من غير المجدي محاولة إخفاء شيء ما من خلال منع التصوير".

وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس ماكرون، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

عنف الشرطة تجاه شريحة معينة

بدورها انتقدت تانيا لاتوش، المواطنة الفرنسية من أصل إفريقي، محاولات إدارة ماكرون فرض مشروع القانون على المجتمع، معتبرة أن تبني مثل هذا المشروع سيزيد من عنف الشرطة.

وذكرت لاتوش أن المشاركة في الاحتجاجات تزداد صعوبة، والمشكلة الرئيسية ليست الشرطة، بل فقدان المجتمع حقه في حرية التعبير وفقاً للأنظمة الديمقراطية.

وأوضحت أن الحكومة التزمت الصمت حيال تعرض الموسيقار الفرنسي من أصول إفريقية، ميشال زكلر، للضرب على أيدي الشرطة عند مدخل الاستوديو الخاص به لمدة 20 دقيقة.

وشددت على أن "الشرطة الفرنسية تستخدم العنف ضد شريحة معينة"، في إشارة إلى المواطنين من أصول إفريقية، مؤكدة أن مشروع القانون أعطى صلاحيات واسعة لقوات الأمن.

وتابعت: "أعتقد أنه من الخطأ منح الشرطة صلاحيات مطلقة، وفي المقابل نحرم الصحفيين وغيرهم من الأشخاص العاديين من ممارسة حق التقاط الصور". واستطردت: "على فرنسا أن ترمي بمشروع قانون الأمن الشامل كله في سلة المهملات".

وفي الفترة الماضية انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور لعناصر من الشرطة الفرنسية وهي تعتدي بالضرب المبرح على المنتج الموسيقي زكلر، في الاستوديو الخاص به بالعاصمة باريس.

"الأمن الشامل" يثير القلق

أما فيليب ألبينت فاعتبر أن الحكومة تحاول حظر مشاركة صور قوات الأمن بحجة حماية الشرطة والدرك. مضيفاً أن طرح مثل هذا المشروع بالتزامن مع احتجاجات السترات الصفراء كان خطأً كبيراً.

وأردف "المجتمع ليس مستعداً بأي حال من الأحوال لقبول أدنى خطر على حرية الصحافة، كما أن فرنسا شهدت في الآونة الأخيرة توترات شديدة لدرجة أن هذا القانون أثار قلقاً عاماً داخل المجتمع".

وحركة "السترات الصفراء" انطلقت في فرنسا عام 2018 للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالِبها لتشملَ إسقاط الإصلاحات الضريبية، إلى أن تطوّرت الأمور فيما بعد لتصل إلى المطالبة باستقالة ماكرون.

وذكر أن فرنسا شهدت أيضاً في الفترة الماضية تزايد حالات عنف الشرطة، مردفاً "ما كنا لنصدق ميشال زكلر لولا نشر الصور التي أظهرت تعرضه للعنف. لولا نشر تلك الصور لتمت تبرئة الشرطة".

واستطرد: "حتى لو حدث الشيء نفسه لشباب الضواحي فلن نصدقهم أيضاً، الجميع وقتها سيطالبهم بصور، لكن المادة 24 من مشروع القانون تحظر نشر الصور".

وأكد أن إدارة ماكرون تسعى إلى "إخفاء الحقيقة وتنتهج الكذب" في العديد من القضايا، ما تسبب في هز الثقة بين الدولة والمجتمع.

ويجرم مشروع القانون نشر أي شخص، صحفيين أو مدنيين على حد سواء، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.