سياسة
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متحدث البرلمان الإيراني ينتقد مواقف نواب حيال أردوغان
أكد متحدث الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني محمد حسين فرهنكي في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان، أن تركيا وإيران قوتان إقليميتان تربطهما روابط جوار قوية. فيما وجه فرهنكي الانتقاد لبعض النواب المحتجين على قراءة أردوغان بيتاً شعرياً ورد فيه اسم نهر آراس.
متحدث البرلمان الإيراني ينتقد مواقف نواب حيال أردوغان
متحدث البرلمان الإيراني قال: "رأينا كيف تفشل مؤامرات الأعداء عندما تتحرك تركيا وإيران سوية" / Reuters
13 ديسمبر 2020

انتقد متحدث الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني محمد حسين فرهنكي، نواباً في برلمان بلاده احتجوا على قراءة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيتاً شعرياً ورد فيه اسم "نهر آراس".

وأوضح فرهنكي في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان الإيراني، الأحد، أن تركيا وإيران قوتان إقليميتان وتربطهما روابط جوار قوية.

وأضاف قائلاً: "رأينا كيف تفشل مؤامرات الأعداء عندما تتحرك تركيا وإيران سوية".

وردا على احتجاج بعض النواب على قراءة أردوغان بيتاً شعرياً ورد فيه اسم نهر آراس، قال فرهنكي: "استخدمتم عبارات غريبة اليوم في البرلمان، وحقيقة استغربنا لهذه العبارات".

وأردف: "الأعداء يسعون لزرع الفتنة بين الدول المسلمة، نحن كدولتين جارتين علينا ألّا نسمح للأعداء ببلوغ مبتغاهم".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر عدد من نواب البرلمان الإيراني رسالة مشتركة للاحتجاج على قراءة الرئيس التركي مقطوعة شعرية في أذربيجان.

وكان الرئيس أردوغان تلا باحتفالية أًُقيمت في باكو، بمناسبة انتصار أذربيجان في "قره باغ"، الخميس، مقطوعة شعرية ورد فيها اسم "نهر آراس" الذي ينبع من تركيا ويمر عبر أرمينيا وأذربيجان وإيران، ما أثار حفيظة طهران، مستندة إلى اعتبارات معينة من منظورها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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