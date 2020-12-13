سياسة
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السودان يعرض الوساطة لحل النزاع في إقليم تيغراي بإثيوبيا
وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى إثيوبيا، لتقديم عرض بالتوسط في أزمة إقليم تيغراي بين الحكومة و"الجبهة الشعبية"، بعد أن عرّض النزاع الدامي حدود السودان لتهديدات أمنية.
السودان يعرض الوساطة لحل النزاع في إقليم تيغراي بإثيوبيا
نزح حوالي 50 ألف شخص من إثيوبيا إلى السودان هرباً من النزاع الدامي في إقليم تيغراي  / Reuters
13 ديسمبر 2020

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، الأحد، لتقديم عرض للوساطة في حل الصراع الدائر بإقليم تيغراي، حسبما أفاد مصدر كبير بالحكومة السودانية.

وأضاف المصدر أن حمدوك، الذي يرافقه مسؤولو أمن سودانيون، ينوي أيضاً خلال زيارته التي تستغرق يومين، عرض مخاوف بلاده من التهديدات الأمنية المعرّضة لها على الحدود مع إقليم تيغراي.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم تيغراي، بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، الحاكم السابق للإقليم، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.

ويعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم في حين تشرد أكثر من 950 ألفاً، من بينهم نحو 50 ألفاً نزحوا إلى السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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