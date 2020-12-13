حثّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مواطنيه على الاستعداد لخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي.

جاء ذلك في بيان صادر الأحد عن جونسون، عقب قرار تمديد تفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".

وقال جونسون إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق حول التجارة بينهما، ولا يزالان بعيدَين عن التوصل إلى اتفاق في بعض "الملفات المهمة".

ولفت إلى ضرورة استعداد بلاده لـ"بريكست" يتناسب مع شروط منظمة التجارة العالمية وأستراليا.

والأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تمديد المهلة الخاصة بالتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات ما بعد خروج المملكة من الكتلة الأوروبية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتجري بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست منذ مارس/آذار الماضي، ويحاولان التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حينها ستكون العلاقات التجارية بين الطرفين وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، لكن القادة احتاجوا إلى وقت أطول للتفاوض حول ترتيبات ما بعد الخروج.