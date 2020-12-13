سياسة
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رويترز: متسللون تدعمهم حكومة أجنبية يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية
نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أمريكية أن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى سرقت معلومات من وزارة الخزانة الأمريكية ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات، فيما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الحكومة على علم بهذه التقارير.
رويترز: متسللون تدعمهم حكومة أجنبية يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية
قال أحد المصادر إن الاختراق كان خطيراً لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض السبت / Getty Images
13 ديسمبر 2020

قالت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الإنترنت والاتصالات، وفقاً لما نقلته رويترز.

وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "إن حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف".

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أنه يوجد تخوف داخل مجتمع المخابرات الأمريكي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال أحد المصادر إن الاختراق كان خطيراً لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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