سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 ديسمبر/كانون الأول 2020
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعافيه من فيروس كورونا وعودته إلى الجزائر خلال أيام  / Reuters
14 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس الجزائري: سأعود إلى الوطن قريباً وأمرت بالتحضير للانتخابات النيابية، وهنية: إعادة السلطة العلاقات مع إسرائيل شكّلت عائقاً أمام المصالحة.

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    الرئيس الجزائري: سأعود إلى الوطن قريباً وأمرت بالتحضير للانتخابات النيابية

    ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكد تعافيه من المرض وعودته إلى الجزائر خلال أيام. [TRT عربي]

    وتعقيباً على الأوضاع السياسية في المنطقة، شدّد تبون على أن الجزائر "أقوى من كل ما يظنّه البعض، وما يجرى حالياً كنا ننتظره، لكن الجزائر لا تتزعزع". [TRT عربي]

    هنية: إعادة السلطة العلاقات مع إسرائيل شكّلت عائقاً أمام المصالحة

    قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قرار السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع إسرائيل "شكّل عائقاً كبيراً" أمام تحقيق المصالحة. [TRT عربي]

    وأضاف هنية: "حماس مستعدة لأن تبني مشهداً وطنياً فلسطينياً موحداً للتصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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