سياسة
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انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة وشركة الشحن تتهم مصدراً خارجياً
تضررت ناقة نفط تابعة لشركة هافنيا جراء استهدافها قبالة ميناء جدة بالسعودية، وتشير الشركة إلى أن الناقلة استهدفت من قبل "مصدر خارجي" ما أدى لوقوع حريق وانفجار أثناء تفريغها.
انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة وشركة الشحن تتهم مصدراً خارجياً
صورة أرشيفية لسفينة مقابل ميناء جدة بالسعودية / AP
14 ديسمبر 2020

قالت شركة "هافنيا" للشحن الاثنين، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل “مصدر خارجي” مجهول، ما تسبب في اشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقالت هافنيا فيبيانعلى موقعها على الإنترنت: “أصيبت BW Rhine من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، ما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة“.

وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يُصَب أحد. وأضافت أن أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

وأضافت: “من المحتمل أن يكون بعض النفط قد تسرب من السفينة، لكن لم يجرِ تأكيد ذلك، وتشير الأجهزة حالياً إلى أن مستويات النفط على متن السفينة عند المستوى الذي كانت عليه قبل الحادث“.

وتشير بيانات هافنيا وبيانات الشحن على ريفينيتيف، إلى أن الناقلة التي تملكها وتديرها شركة هافنيا ناقلة ترفع علم سنغافورة ويمكنها أن تحمل ما يتراوح بين 60 ألف طن و80 ألف طن من المنتجات النفطية الخفيفة والمتوسطة المقطرة.

وأظهرت البيانات أن الناقلة حملت نحو 60 ألف طن من البنزين من ميناء ينبع في السادس من ديسمبر/كانون الأول، وأنها حالياً ممتلئة بنسبة 84%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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