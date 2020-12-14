سياسة
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وزير الخارجية الفرنسي: انهيار لبنان يشبه غرق تيتانيك لكن بلا موسيقى
شبّه وزير الخارجية الفرنسية حالة لبنان بالوضع الذي كانت فيه سفينة تايتانيك أثناء غرقها، مشيراً إلى أن اللبنانيين بحالة إنكار تام وهم يغرقون.
وزير الخارجية الفرنسي: انهيار لبنان يشبه غرق تيتانيك لكن بلا موسيقى
لو دريان: الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك / Reuters
14 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‭‭ ‬‬دريان إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى.

وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيجارو الأحد: "لبنان هو تيتانيك من دون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى موسيقى".

وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل زيارة مقررة خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت. وستكون تلك هي زيارة ماكرون الثالثة منذ وقوع انفجار هائل في ميناء دمَّر مساحات شاسعة من المدينة وأودى بحياة 200 شخص في أغسطس/آب.

ولا تزال المشاحنات على النفوذ عائقاً في طريق إصلاحات شاملة في لبنان، يقول المانحون إنها لازمة قبل إرسال مساعدات مالية مقررة تشتد حاجة البلاد إليها.

ويعتقد أن أوركسترا تيتانيك استمرت في العزف لأطول فترة ممكنة حتى غرقت السفينة في المحيط الأطلسي عام 1912، في محاولة لمساعدة الركاب على الهدوء وسط الهلاك الوشيك الذي أودى بحياة كل الموسيقيين في نهاية الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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