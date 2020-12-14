قالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم إن قرار إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب بات ساري المفعول اعتباراً من اليوم الاثنين.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتبت السفارة على صفحتها: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً، ووقَّع وزير الخارجية إشعاراً يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول".

وأضافت السفارة أن هذا الإشعار نُشر في السجل الفيدرالي.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي أن رفع اسم بلاده من القائمة سيجري في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس حتى لا تجري ملاحقة السودان قضائياً في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات مستقبلاً حول حوادث إرهاب‎.

وتدرج الولايات المتحدة منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.