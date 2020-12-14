سياسة
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المجمع الانتخابي الأمريكي يجتمع الاثنين لإقرار فوز بايدن
يعقد المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة اجتماعاً لإعلان فوز جو بايدن رسمياً بمنصب الرئاسة، وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول مقرات المجالس التشريعية للولايات تحسُّباً لاضطرابات.
المجمع الانتخابي الأمريكي يجتمع الاثنين لإقرار فوز بايدن
من المرحج أن يحصل بايدن على 306 أصوات خلال الاجتماع / AA
14 ديسمبر 2020

من المقرر أن يعقد المجمع الانتخابي الأمريكي الاثنين، اجتماعاً لإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسمياً في الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع أن يحصل بايدن على 306 أصوات بالمجمع مقابل 232 لدونالد ترمب، حسب وكالة رويترز.

ويعقد الاجتماع المزمع في المجلس التشريعي للولايات الأمريكية، وذلك في ظل تمسُّك ترمب بمزاعم تحقيقه فوزاً ساحقاً وتواصل تظاهر الآلاف من أنصاره بولايات مختلفة زاعمين تعرُّض الانتخابات للسرقة.

وبهذه المناسبة، أحيطت مقرات المجالس التشريعية للولايات الأمريكية بإجراءات أمنية مشددة تحسباً لاضطرابات محتملة، فيما أشار موقع "Axios" الأمريكي إلى أن ولايات عدة ستبث وقائع التصويت مباشرة.

وذكر الموقع أن النائب الجمهوري مو بروكس يخطط برفقة عدد من المشرعين الأمريكيين المؤيدين لترمب للطعن في نتائج الانتخابات خلال جلسة السادس من الشهر المقبل التي يصدِّق فيها الكونغرس على تصويت المجمع الانتخابي.

ولا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب يزعم تحقيقه فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية، حال احتساب الأصوات القانونية وحدها.

وقال في تغريدة على تويتر: "حققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا جرى احتساب الأصوات القانونية وحدها، من دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان".

وفي وقت سابق السبت، انتقد ترمب عبر تويتر رفض المحكمة العليا دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: "لقد خذلتنا".

ورفضت المحكمة العليا الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترمب متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقل.

ويواصل ترمب رفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن، ويؤكد أن الانتخابات "سُرقت" منه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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