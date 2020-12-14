سياسة
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مصدر رسمي: حسان دياب يرفض الخضوع للاستجواب بشأن انفجار بيروت
قال مصدر لبناني رسمي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاضٍ اتهمه بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وكان دياب قد أعلن استقالته من منصبه بعد وقوع الحادث.
مصدر رسمي: حسان دياب يرفض الخضوع للاستجواب بشأن انفجار بيروت
دياب قدم استقالته  بعد حادثة انفجار المرفأ لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال
14 ديسمبر 2020

قال مصدر لبناني رسمي، الاثنين، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاضٍ اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة، بما في ذلك جماعة حزب الله، والزعيم السني سعد الحريري.

وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات، وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.

وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني، إنه مرتاح الضمير في ما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب، وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

واستقال دياب بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.

ونتج الانفجار، الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات.

وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق.

وكان الحريري قد وعد الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". واثنان منهم عضوان في حركة أمل التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الأحد، عن أمله في ألّا تعرقل ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان التحقيق، أو تؤدي إلى "انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبرراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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