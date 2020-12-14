دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى أهمية منح الأولوية للاجئين والمشردين في التعاون الدولي مع البلدان النامية.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها الرئيس التركي، بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأعرب أردوغان في رسالته، عن اعتقاده بوجوب أن تتولى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً قيادياً في مسألة اللاجئين والمشردين.

وأكد أردوغان استمرار بلاده في التعاون والتضامن مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع قائلاً "على مدار 60 عاماً، أثبتت المنظمة أنها عنصر مهم في الاقتصاد العالمي من خلال الاتفاقيات والعقود التي أعدّتها، والتوصيات والتحليلات الإحصائية التي تنشرها".

ولفت إلى أن تفشي فيروس كورونا أظهر مرة أخرى مدى هشاشة العالم، مبيناً أن الحكومة التركية اتخذّت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأردف "في الوقت الذي اتخذّنا فيه التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، بذلنا جهوداً مضاعفة لمواصلة الفعاليات الاقتصادية، وعبر حزمة الدرع الاقتصادي وقفنا إلى جانب المستثمرين وصغار التجار".

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة ازدادت في تركيا خلال فترة تفشي الوباء.

واستطرد قائلاً "انطلاقاً من وعينا بالمسؤولية الدولية، لم نتجاهل التعاون والتضامن الدوليين، لقد قدمنا خلال فترة الوباء مساعدات إلى 156 دولة و 9 منظمات دولية".